Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El banco Itaú presentó una querella contra una ex ejecutiva acusándola de "revelación de secreto comercial" relacionado con datos de clientes de alto patrimonio. Según Itaú, la información sustraída era considerada "sensible" y podría otorgar una ventaja injusta a la competencia. La ejecutiva habría obtenido documentos confidenciales, incluyendo números telefónicos, correos de contacto, montos de operaciones y tasas bancarias. Se reveló que la persona estaba en conversaciones con Banco Consorcio, mientras solicitaba un aumento de sueldo a Itaú, petición que fue denegada, y luego también se le negó un intento de pactar una indemnización por renuncia. La Segunda intentó obtener declaraciones de ambas partes involucradas, pero tanto Itaú como Consorcio optaron por no hacer comentarios al respecto.