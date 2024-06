Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) anunció la cancelación del Registro Especial de Entidades Informantes de 51 Administradoras de Fondos de Inversión Privados (AFIP) debido a no cumplir con la condición de tener al menos un fondo de inversión privado bajo su administración en los últimos 12 meses, según la Norma de Carácter General N° 475 de 2022. Las AFIP son sociedades anónimas cerradas que pueden administrar estos fondos, y aunque no son fiscalizadas por la CMF en su actividad como administradoras, deben estar inscritas en el registro y cumplir con obligaciones de información, como presentar trimestralmente datos sobre los fondos, partícipes y activos/pasivos. Si una AFIP no administra fondos, debe informarlo expresamente al regulador.