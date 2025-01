El presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) y exministro de Agricultura, Antonio Walker, se refirió al anuncio de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) donde descarta la existencia de una colusión o conductas de abuso de posición dominante en el mercado de la papa.

Tras una investigación iniciada en agosto de 2023, la institución señaló lo anterior, pero también advirtió de brechas importantes en la información disponible sobre precios y actores de la cadena de comercialización del producto.

Al respecto, Walker dijo a Emol que “en Chile funcionan las instituciones” y que es legítimo acudir a ellas cuando surgen dudas sobre el comportamiento o funcionamiento de los mercados.

Sin embargo, subrayó -evitando hacer un reproche al actual ministro, Esteban Valenzuela- que “dijimos desde un principio que era imposible una colusión”.

Según el presidente del gremio agricultor, lo que sostuvieron en su momento fue que los precios “responden a la oferta y demanda de los distintos productos”.

En este sentido, la papa había presentado “cuatro o cinco años” de muy baja rentabilidad, lo que llevó a unas menores siembras y, por ende menor oferta en los mercados lo que, unido a un mayor consumo “por la calidad” de la papa chilena, subieron los precios.

Aquello se dio también en un contexto de fuertes lluvias que afectaron una serie de cultivos. Desde el Gobierno, el propio ministro Valenzuela afirmó que los vendedores “se aprovechan del pánico” y que incluso había información de “camiones con papas, pero no las están vendiendo”.

Por ello, es que anunciaron en agosto del 2023 que acudirían a la FNE para “ver si efectivamente hay colusión de actores”.

Volviendo a las declaraciones del presidente de la SNA, él resaltó a Emol que “dijimos que la agricultura es un negocio muy noble”, y que es difícil que hubiera corrupción “porque más del 90% de los agricultores en Chile son pequeños y mediados”.

“Nosotros teníamos mucha confianza que el agricultor es un empresario noble, confiable y que nunca va a recurrir a malas prácticas para alterar un precio”, concluyó en conversación con el medio citado.

Tras conocerse el resultado de la investigación de la Fiscalía Nacional Económica, el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, valoró el análisis y dijo que, como Ministerio, “estamos obligados a denunciar cualquier tipo de anomalía que origine un alza inusual o desmedida”.

A su vez, descartó haber hablado en algún momento sobre una posible colusión en el sector: “Está en todas las grabaciones, nosotros presentamos una denuncia a partir de datos donde no hablamos de colusión, ¿me está escuchando? No hablamos de eso, para no ponga eso en boca mía”.