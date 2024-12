Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

La reciente firma por parte del presidente Joe Biden de la ley "No Stolen Trademarks Honoured in America Act of 2023" ha intensificado las tensiones políticas y económicas entre Estados Unidos y Cuba, al prohibir a los tribunales estadounidenses reconocer derechos sobre marcas supuestamente "confiscadas ilegalmente" por el gobierno cubano desde 1959 sin el consentimiento de los propietarios originales. Este controvertido giro legal impacta directamente en la disputa por los derechos de la marca de ron Havana Club, desencadenando fuertes reacciones desde La Habana, que denuncian la medida como una agresión contra Cuba y una violación del derecho internacional. La ley, conocida como la "Ley Bacardí", se centra en resolver la controversia en torno al Havana Club, perturbando significativamente las relaciones entre ambos países.