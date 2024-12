Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El Gobierno asegura que la Reforma del Impuesto a la Renta no implicará un aumento impositivo, sino una "compensación" por la rebaja al gravamen de primera categoría de las empresas. Expertos y parlamentarios de oposición advierten que no es el momento adecuado para aumentar la carga tributaria. La discusión se centra en un eventual incremento de impuestos para quienes ganen más de $6 millones al mes, medida cuestionada por posibles efectos en la economía. La oposición ya advierte su rechazo al proyecto si se insiste en este punto, y diversos actores critican la propuesta, señalando que afectaría a quienes invierten en bienes raíces y la bolsa. A pesar de no haber ingresado aún al Congreso, la iniciativa enfrenta obstáculos en su etapa prelegislativa.