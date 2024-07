En el contexto del “fast track” de seguridad, la Comisión de Seguridad Pública del Senado aprobó y el proyecto que crea el Subsistema de Inteligencia Económica.

La iniciativa, que ahora pasa a la Comisión de Hacienda, crea una red entre la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y las unidades de inteligencia que se crean en el Servicio de Impuestos Internos (SII) y el Servicio Nacional de Aduanas.

De esta forma, los integrantes de estos cuerpos podrán intercambiar datos y requerir antecedentes tanto entre ellos como otros organismos públicos, respecto al estudio de información relacionada con delitos tributarios, aduaneros, económicos, lavado de dinero, tráfico de armas, financiamiento de terrorismo, entre otros.

Aquellos intercambios de información que sean sobe información secreta o reservada, se deberá entregar sin perjuicio de mantener dicho estatus.

Además, se espera dar acceso a información protegida por secreto bancario, sin necesidad de orden judicial, en el caso de que sea esencial analizar operaciones sospechosas.

Proyecto de Subsistema de Inteligencia Económica

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, aclaró algunos puntos en la sesión de la Comisión. Uno de ellos es la indicación donde se obliga a normalizar boletas por compras de bienes o servicios en efectivo, cuyo valor sea superior a 1 Unidad Tributaria Anual (UTA), alrededor de $790 mil pesos.

Es decir, artículos como vehículos o joyas de alto valor.

Por ello, Marcel señaló que esto solo aplicaría para estos tipos de casos, “no para aquellas transacciones que, por ejemplo, tienen relación con la compra de frutas y verduras en las centrales de abastecimiento como Lo Valledor”.

“Además, se agrega la facultad a los vendedores de acreditar la identidad del comprador mediante la cédula de identidad, para constatar quién es la persona que está comprando dicho artículo”, añadió el Ministro.

Por su parte, el presidente de la Comisión, el senador Iván Flores, dijo que la UAF pueda acceder al secreto bancario (junto con las acciones que pueda ejercer el Fiscal de la Comisión para el Mercado Financiero CMF), son clave para perseguir la ruta del dinero ilegal.

“No hay forma de combatir el crimen organizado y delitos como la corrupción sino seguimos el camino del dinero ilícito”, dijo el parlamentario.

“Hoy día tenemos miles de máquinas hasta las más pequeñas comunas de Chile, haciendo juegos ilegales, con el subterfugio de que se trata juegos de destreza y no juegos de azar, no pagan impuestos, no pagan patente y le sacan la plata a la gente”, añadió Flores, respecto a las modificaciones de normas respecto a lo casinos y juegos de azar.