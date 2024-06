Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Los empleados de la Bolsa de Milán realizaron su primera huelga en la historia, deteniendo sus labores durante las dos últimas horas del día en protesta por el traslado de la toma de decisiones del mercado a París, sede del grupo al que pertenece. Los sindicatos Fabi, First Cisl y Fisac Cgil también expresaron su descontento por las condiciones salariales y la falta de estabilidad laboral en Italia. A pesar de la medida, se espera que el funcionamiento del mercado no se vea afectado gracias a sus sistemas informáticos. El grupo Euronext adquirió la Bolsa italiana en 2021, uniendo los mercados bajo gestión francesa. El ministro de Empresa y Made in Italy, Adolfo Urso, convocó reuniones para abordar la situación el próximo 3 de julio.