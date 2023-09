El sueldo mínimo de los trabajadores de comida rápida (fast food) en California, Estados Unidos, se elevará hasta US$20 la hora, aproximadamente 18 mil pesos chilenos.

Con esto, los trabajadores del sector tendrán el salario base más alto de la industria. De hecho, el ingreso mínimo garantizado para todos los sectores, a nivel federal, es de US$15,50 la hora, también el más alto de EEUU.

Fue el gobernador demócrata, Gavin Newsom, el que firmó la ley este jueves, en un evento de Los Ángeles con presencia de trabajadores y líderes sindicales.

En este sentido, Newsom rechazó la visión “romántica” que, según él, se tiene sobre este tipo de trabajos, que usualmente se piensa está dirigido a jóvenes que buscan su primera experiencia laboral.

“Es una versión del mundo que no existe (…) Tenemos la oportunidad de agradecer esta contribución, agradecer este sacrificio y estabilizar la industria”, expresó el militante demócrata, según consigna Associated Press (AP).

Tal anuncio es señal del poder e influencia de los sindicatos en el estado más poblado de la Unión, según consigna AP. Además, vendría a tranquilizar las aguas (de momento) en medio de las conversaciones entre las asociaciones de trabajadores y distintos grupos empresariales, sobre cómo se debe regular la industria.

NEW: Fast food workers in CA will now be paid the highest minimum wage of any state in the country.

I just signed a bill that will ensure these workers receive the fair pay they deserve. https://t.co/lWbQhHKWaF

— Gavin Newsom (@GavinNewsom) September 28, 2023