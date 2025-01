Andrzej Stekala, destacado esquiador polaco, ha conmovido con la revelación de su homosexualidad a pocos días de la muerte de quien fuera su pareja por ocho años.

El deportista, medallista de bronce en el Campeonato Mundial de Vuelo 2020 y ganador de otro tercer lugar en el Mundial de Esquí Nórdico 2021, hizo pública su relación con Damian al mismo tiempo que confirmó el fallecimiento de quien lo acompañó en los últimos años.

“Durante años viví a la sombra del miedo, escondiéndome, temiendo que quien realmente soy pudiera destruirme. Lo que voy a escribir ahora es lo más difícil que he hecho en mi vida”, partió escribiendo el esquiador polaco, según detalla Infobae.

“Durante años he vivido escondido, con el miedo de que quien soy pudiera hacer descarrilar todo por lo que he trabajado tan duro. Hoy, sin embargo, ya no quiero huir”, agregó Stekala.

Luego, el deportista de 29 años publicó “quiero que me conozcan de verdad: soy gay. Durante años lo oculté al mundo: a ti, a los medios de comunicación y, a veces, incluso a mí mismo”.

“Damian era todo para mí: mi hogar, mi corazón. Nos amábamos en silencio, ocultando nuestro amor al mundo para proteger lo que era más importante para nosotros”, complementó el polaco.

Para cerrar, Andrzek Stekala lamentó que “el mundo que habíamos construido juntos se vino abajo. Cada día sin él es una lucha, pero al mismo tiempo un recordatorio de lo infinitamente que amaba y lo mucho que era amado. Hoy empiezo un nuevo capítulo. Ya no quiero ocultar quién soy. Soy yo: un hombre que amó y sigue amando. Y sé que él querría que siguiera viviendo en armonía conmigo mismo”.

La desgarradora publicación del esquiador polaco llegó rápidamente a 63 mil reacciones, y varios deportistas le enviaron su apoyo en este momento tan complicado para él.