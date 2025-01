El gran maestro ucraniano de ajedrez, Vasyl Ivanchuk, protagonizó uno de los momentos más emotivos del deporte de los últimos años: un llanto junto al tablero que conmovió hasta a su rival de turno.

El hecho se registró la última semana de diciembre del 2024, en el marco del Campeonato Mundial de Blitz y partidas rápidas.

Resulta que Ivanchuk, una leyenda de la disciplina que consiguió consagrarse a nivel planetario en 2007 y 2016, tuvo un ‘lapsus’ en pleno enfrentamiento con el estadounidense Daniel Naroditsky que le costó la victoria.

El ucraniano se ‘paralizó’ tras una serie de movimientos con su rival en el formato acelerado, perdió segundos claves y se quedó sin tiempo para continuar. Por ende, fue declarado perdedor.

De inmediato, Ivanchuk se desmoronó. Al percatarse que había perdido de esa inesperada forma comenzó a llorar, ante la mirada sorpresiva de los otros presentes.

De hecho, Naroditsky, del otro lado del tablero, quedó conmovido. Después de varios segundos presenciando y escuchando el llanto de Ivanchuk decidió levantarse, en silencio, sin hacer mucho ruido, y se retiró.

Hasta el lugar llegaron distintos miembros de la organización para intentar consolar a Vasyl, que decidió echarse sobre la mesa. Le llevaron también agua para tranquilizarlo… pero no fue suficiente.

Después de varios minutos, Vasyl Ivanchuk se levantó. Aun afectado, perdió también sus siguientes dos enfrentamientos y terminó eliminado, cerrando su participación el casillero 66, con solo 7 puntos en 13 rondas.

The haunting final moments of the Round 11 clash between Vassily Ivanchuk and Daniel Naroditsky in World Blitz 2024. Caïssa is a cruel goddess indeed… pic.twitter.com/dch96y76QY

— ChessBase India (@ChessbaseIndia) December 31, 2024