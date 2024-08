El medio especializado IGN lanzó un adelanto a Tormented Souls 2, un videojuego de terror desarrollado por el estudio chileno Dual Effect y la productora británica PQube.

La historia es descrita como “un inquietante descenso a la locura” en que “la supervivencia de Caroline Walker depende del ingenio, la inventiva y la implacable voluntad de salvar a un ser querido de un destino peor que la muerte”.

La primera entrega de Tormented Souls llegó el 27 de agosto de 2021 para PlayStation 5 y Windows, y poco después para otras plataformas, esperándose para este año su secuela.

Tal como en su primera versión, parece estar fuertemente inspirada en sagas como Silent Hill y Alone in the Dark, alcanzando una aprobación del 72% en Metacritic y suficientes ventas para justificar su secuela.

Ahora, en el nuevo adelanto se presenta un extenso ‘gameplay’, es decir, básicamente, el videojuego en acción.