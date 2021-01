Devolver Digital es un estudio de videojuegos que en el pasado había tenido un par de juegos conocidos, pero que saltó a la fama durante este 2020 de cuarentena con el lanzamiento de Fall Guys.

Y aunque el título ya no es tan popular como lo fue a mediados de año, dejó mucho dinero en las arcas de la compañía.

Es por esto que la desarrolladora anunció a través de sus redes sociales que ya cuentan con 5 juegos sin anunciar para estrenar durante el 2021.

Which of the five unannounced Devolver Digital games releasing next year is your most anticipated?

— Devolver Digital (@devolverdigital) December 30, 2020