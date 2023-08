El propietario de X (antes Twitter), Elon Musk, ha anunciado que planea eliminar en su red los titulares que permiten enlazar directamente con los contenidos de otros medios de comunicación, lo que supondrá un gran cambio en el tráfico de noticias y contenidos.

Por el momento, aún no ha empezado a aplicarlo, pues en la mañana de este martes, los enlaces funcionaban de manera tradicional.

Aunque queda por ver el modo exacto en que aplicará la medida (si será equivalente a un “pantallazo” o tendrá otra modalidad), la primera consecuencia es que los medios de comunicación ya no van a ganar tráfico directo a través de su aparición en X.

Algunos analistas sugieren que esta decisión de Musk parece dirigida a obligar a los medios a suscribirse a la opción “premium” de su red, que hasta ahora ha tenido muy poco éxito, y enjugar así las enormes pérdidas en que ha incurrido la red desde su compra por parte del multimillonario el pasado octubre.

Esa opción permite ampliar el número de caracteres que se pueden emplear en cada “post” hasta los 25.000 -además de videos-, pero significa también que los medios tendrían que crear un contenido específico para la red X en cada artículo.

If you’re a journalist who wants more freedom to write and a higher income, then publish directly on this platform!

— Elon Musk (@elonmusk) August 21, 2023