El experto dio una charla durante una conferencia en Pyongyang, la capital del país, donde compartió el “uso de tecnologías para evadir sanciones y blanquear dinero”.

Según la información consignada por la BBC, Virgil Griffith, un ex investigador senior de la Fundación Ethereum, se declaró culpable el pasado lunes frente a las autoridades de Estados Unidos, quienes le señalaron haber “puesto en peligro la seguridad nacional de EEUU” al evadir las sanciones.

En 2019, Griffith asistió a una conferencia de “Blockchain y Criptomoneda” junto a otros 100 asistentes. El experto había solicitado permiso para viajar al país. Petición que fue rechazada por las autoridades. Sin embargo, Griffith asistió de igual forma a la conferencia viajando a China, desde donde pasó hasta Corea del Norte.

Allí, según explicó la BBC, el experto habría dado una presentación sobre la tecnología de las blockchain y la criptomoneda, con temáticas aprobadas por funcionarios de Corea del Norte.

La Blockchain es la tecnología que sustenta las criptomonedas y se trata de un gigantesco libro digital que comparte las transacciones de estas criptodivisas, como el Bitcoin o el Ethereum.

Sin embargo, también participó en discusiones sobre “el uso de tecnologías para evadir sanciones y blanquear dinero”, siendo aquí su principal delito.

Luego de siete meses, al intentar volver a Estados Unidos, el experto en criptomonedas fue arrestado en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, y puesto a disposición de las autoridades.

En respuesta a esta situación, el cofundador de la criptomoneda Ethereum, Vitalik Buterin, compartió una publicación donde se comenzó a realizar una petición en apoyo de Griffith para liberarlo.

“Me niego a tomar el camino conveniente de lanzar a Virgil bajo el autobús, porque creo firmemente que eso sería un error. Estoy firmando”, señaló en su Twitter, compartiendo un enlace a una web que recolecta firmas.

I refuse to take the convenient path of throwing Virgil under the bus, because I firmly believe that that would be wrong. I'm signing. Reasoning below.https://t.co/E44p5caeJO

— vitalik.eth (@VitalikButerin) December 1, 2019