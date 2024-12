Pocos lo saben, pero el cambio de los dispositivos iPhone del puerto Lightning al USB tipo C se debió a una regulación de la Unión Europea, que obligó a todos los smartphones, incluidos los de Apple, a adoptar el puerto USB-C como único puerto universal.

De este modo, la medida fue implementada por Apple a partir del modelo iPhone 15 en adelante, es decir, desde el 2023.

La normativa dice que, desde el 31 de diciembre de este 2024, todos los dispositivos deben incorporar el USB-C como puerto universal. Aunque muchos consideran que Apple ya cumplió con esta obligación al adoptar el nuevo puerto, hay tres modelos de iPhone que mantienen el puerto Lightning y que siguen disponibles a la venta en la Apple Store, de acuerdo a información de RPP.

Los tres modelos en cuestión son el iPhone SE de tercera generación, el iPhone 14 en su versión base y el iPhone 14 Plus. Estos son tres de los nueve dispositivos disponibles actualmente en la web de Apple, y son los únicos que aún utilizan el antiguo conector Lightning, algo que sería considerado una violación de la normativa europea.

Según el medio iGeneration, Apple habría decidido retirar de la venta en Europa, tanto en su tienda en línea como en sus tiendas físicas, los iPhone SE, iPhone 14 y iPhone 14 Plus. Esta medida busca cumplir con la directiva de la UE, que establece el año 2025 como fecha límite para que todos los dispositivos adopten el puerto USB tipo C.

De confirmarse la retirada de estos tres dispositivos, surge la duda de si será posible adquirirlos en 2025. La respuesta es afirmativa, siempre y cuando se realice a través de tiendas externas a la Apple Store. Estas tiendas no están sujetas a la normativa de la UE, por lo que podrán seguir comercializando los modelos con puerto Lightning.

En conclusión, en los mercados fuera de Europa, Apple continuará ofreciendo los tres modelos mencionados hasta el lanzamiento del iPhone 17 en 2025. Para entonces, estos dispositivos, al igual que ocurrirá próximamente en Europa, dejarán de estar disponibles en las tiendas físicas y digitales de Apple, marcando el fin de la era del puerto Lightning.

Actualmente, Apple ofrece nueve dispositivos en sus tiendas físicas y virtuales oficiales. De estos, tres dejarían de venderse en Europa debido a la normativa de la Unión Europea. Sin embargo, en los mercados fuera de Europa, estos modelos seguirán disponibles a través de las tiendas oficiales de la compañía.

iPhone 16 Pro Max

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Plus

iPhone 16

iPhone 15 Plus

iPhone 15

iPhone 14 Plus

iPhone 14

iPhone SE (tercera generación)