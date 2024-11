Durante este lunes se confirmó que el Departamento de Justicia de Estados Unidos está dispuesto a exigir, por la vía legal, que Google venda su famoso buscador ‘Chrome’, como una medida para romper con lo que denominan ‘Monopolio de las búsquedas’.

De acuerdo a lo que sostiene la agencia Reuters, la sección Antimonopolio instaría al juez federal Amit Mehta para que oblige a Alphabet Inc., empresa matriz de Google, a llevar a cabo la acción.

El citado medio detalla que aquel juez había dictaminado, en agosto pasado, que Google estaba monopolizando ilegalmente el mercado de las búsquedas por internet.

Según detalló Bloomberg, aquel caso data de la primera administración de Donald Trump, mientras que las acciones legales continuaron bajo el mandato de Joe Biden.

En agosto Lee-Anne Mulholland, vicepresidente de asuntos regulatorios de Google, había expresado su disgusto con la situación, dejando entrever que se trataba de una campaña sucia.

