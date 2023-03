Nuevos rumores circulan en torno a Apple y sus célebres iPhone, que ahora podrían llegar en una versión plegable y con un sistema inteligente en caso de caídas. Según reportó el medio Insider, la compañía de la manzana estaría registrando una nueva patente para este smartphone.

El medio señala que, el pasado 16 de marzo, Apple registró una patente bajo el nombre “self-retracting display device and techniques for protecting screen using drop detection”; que en español se traduciría como: dispositivo autorretráctil con técnicas de protección para la pantalla mediante detección de caída.

Además, la patente estaría acompañada de una ilustración del diseño de este nuevo smartphone, que evidenciaría su característica plegable, similar a los Galaxy Flip de Samsung.

¿Un iPhone plegable a prueba de caídas?

Ante esta pista, el medio postula que Apple ya estaría desarrollando este nuevo iPhone, con el plus de un detector de caídas, que haría que el dispositivo se cierre en caso de caer y chocar contra alguna superficie, para proteger su pantalla.

Cabe recordar que los rumores de un teléfono plegable de Apple circulan ya hace varios años, pero esta sería una de las pruebas más fidedignas que indica que, en el futuro podrían salir a la venta.

Sin embargo, hay quienes postulan que un iPhone como este sería bastante más costoso que los que conocemos hoy, llegando a un público reducido o incluso fracasando en ventas.

A pesar de ello, la marca es conocida por sus altos precios y aun así los iPhone hasta ahora figuran como uno de los smartphones más vendidos a nivel mundial.