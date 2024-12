La revista científica Nature publicó una selección de las mejores imágenes científicas del 2024, como cada año. Ahora, destacaron eventos astronómicos, desastres naturales, hallazgos y algunos hitos de la medicina.

El evento astronómico del año fue uno de los más destacados. Se trata de un eclipse total de Sol que tuvo lugar en abril y que pudo observarse principalmente desde Norteamérica.

El fenómeno reunió a miles de personas y fotógrafos en Estados Unidos y Canadá.

La imagen que destacó Nature en cuestión, fue una perspectiva del eclipse por detrás del Monumento a Washington, en Washington DC.

Un insecto muy de cerca

¿Alguna vez viste a un gorgojo de palma de cerca? El fotógrafo Sherif Abdallah Ahmed, sacó un primer plano de esta especie de escarabajo y obtuvo un premio en el concurso Nikon Small World de microfotografía con esta imagen.

Una cría de pingüino emperador salta de un acantilado

Este año, por primera vez se filmaron y tomaron imágenes de polluelos de pingüinos emperador saltando desde el borde de la plataforma de hielo Ekström, en la Antártica. La altura era unos 15 metros.

Un fósil de hace 237 millones de años

No es un dinosaurio, es un Prestosuchus chiniquensis, el fósil de un reptil extinto muy bien conservado. Tiene unos 237 millones de años y es uno de los más antiguos jamás descubiertos.

Cementerio de ballenas

Esta imagen ganó el premio Underwater Photographer of the Year 2024. Fue tomada por el fotógrafo Alex Dawson, en Groenlandia, y muestra un “cementerio” de ballenas.

Jessica Hallett, editora asociada de medios de la revista Nature, dijo que las ballenas de la imagen no murieron por causas naturales, sino que fueron masacradas por humanos.

Guepardos en problemas

Guepardos del sudeste africano intentando cruzar un río en la Reserva Nacional Masai Mara, luego de intensas lluvias que azotaron Kenia este año.

El trasplante más pequeño

Este año se realizó el primer trasplante de feto a feto en Japón. Esta es la imagen del pequeño riñón que se trasplantó.

