La revista Nature publicó este lunes su lista de las 10 personas que causaron un impacto en la ciencia durante el 2024.

“Desde un cazador en Alemania a un estudiante que ha hecho campaña para lograr mayores salarios en Canadá, al líder interino de Bangladesh, la lista de este año incluye personas que han tenido un gran impacto en la comunidad científica y en el mundo”, subrayó Brendan Maher, director de Nature.

Procedentes de campos diversos como la economía, la física o la medicina, la lista incluye personas que han desarrollado un “trabajo crucial en asuntos de importancia global”.

1. Placide Mbala – “Cazador de virus”

Epidemiólogo del Instituto Nacional de Investigación Biomédica en Kinshasa, República del Congo, fue quien advirtió sobre el brote mortal de mpox (viruela del mono) en el país.

El experto predijo “de forma precisa la capacidad del virus de propagarse más allá de las fronteras” del país y ha abogado por “un mayor foco global en brotes de este tipo para apoyar respuestas más rápidas y salvar vidas”, según la revista.

2. Huji Xu – “Doctor audaz”

El físico chino de la Universidad Médica Naval, de Shanghai, en China, desarrolló tratamientos exitosos para tratar trastornos autoinmunes devastadores, empleando células T genéticamente editadas derivadas de donantes.

3. Ekkehard Peik – “El padre del tiempo”

Un físico del Instituto Nacional de Meteorología de Braumschweig, en Alemania, que hizo descubrimientos clave para “conducir a relojes nucleares que superen a los mejores atómicos”.

4. Li Chunlai – “Guardián de la roca lunar”

Geólogo de la Administración Espacial Nacional china, y el primer científico que puso sus manos en muestras de la Luna que trajo a la Tierra este año la Misión Chang’e 6.

5. Anna Abalkina – “Cazadora de fraudes”

Abalkina es investigadora en la Free University del Instituto de Estudios de Europa del Este de Berlín, en Alemania. Fue destacada por su trabajo para tratar de exponer el fraude en la publicación científica, como plagios y documentos falsos.

