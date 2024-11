Una fuga en uno de los segmentos de la Estación Espacial Internacional (EEI) preocupa a la NASA y ahora está en discusión con la agencia espacial rusa Roscosmos, que está a cargo de ese sector.

De acuerdo con CNN, se trata de una fuga que permite la salida de presión de aire. Si bien los rusos están intentando reparar las zonas problemáticas, un informe reciente de la agencia espacial estadounidense discrepó de la gravedad del problema y catalogó la situación como “crítica”.

La NASA “ha expresado su preocupación por la integridad estructural del (módulo con fugas) y la posibilidad de un fallo catastrófico“, declaró el miércoles Bob Cabana, exastronauta y ahora presidente de la comisión asesora de la EEI.

Asimismo, manifestaron que un fallo como este en la ya envejecida EEI pone en peligro la integridad de la tripulación.

Recordemos que, la estación espacial tiene que estar presurizada, manteniendo una presión adecuada para que los astronautas puedan respirar en la órbita, por lo que las fugas intervienen con esta tarea.

Discuten fugas en la Estación Espacial Internacional

El problema fue identificado por primera vez en 2019, recoge el medio, específicamente en un túnel que conecta un módulo ruso, Zvezda, con un puerto de acoplamiento para naves espaciales que transportan carga y suministros. Sin embargo, el ritmo al que el módulo pierde aire aumentó este año y alcanzó un nuevo máximo.

La NASA y Roscosmos siguen discutiendo el problema y sus riesgos. “Los rusos creen que es seguro continuar las operaciones, pero no pueden demostrarlo a nuestra satisfacción”, agregó Cabana. “Y Estados Unidos cree que no es seguro, pero no podemos demostrarlo a satisfacción rusa”.

Ahora, Estados Unidos pidió que se reuniera un equipo de expertos independientes para que evalúen las fugas, para formar un consenso entre ambas partes. La NASA ya reunió a los expertos que los representarán, pero Rusia no ha cumplido esta primera parte.

Además, se ordenó a los astronautas tomar precauciones, la más importante es mantener sellado en todo momento el segmento con fugas, excepto para descargar las naves que llegan con suministros.