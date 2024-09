El Team Chile de robótica femenino busca financiamiento para su participación en el FIRST Global Challenge 2024 en Atenas, Grecia, con una meta de 30 millones de pesos, de los cuales solo tienen 1.5 millones hasta el momento. A pesar de haber obtenido reconocimientos previos en la competencia mundial, las integrantes luchan contra la falta de apoyo de los ministerios de Ciencia y Educación, así como la escasa difusión mediática. El equipo, compuesto por 9 estudiantes jóvenes, destaca en el área de seguridad y apunta a lograr el primer lugar en la competencia, enfocada en la producción sostenible de alimentos y energía. Las estudiantes enfrentan estigmas por ser mujeres en el campo de la robótica, pero se mantienen optimistas y hacen un llamado a donar para poder participar y representar a Chile en este desafío internacional.

El Team Chile de robótica femenino está buscando financiamiento para poder costear su viaje a Atenas, Grecia, en el marco del FIRST Global Challenge 2024, también conocido como las olimpiadas mundiales de robótica, donde competirán con países de casi todo el mundo.

La meta para que solo 5 integrantes del equipo puedan viajar son 30 millones de pesos, entre los que se contemplan gastos como pasajes e inscripción. Sin embargo, a la fecha cuentan con un millón y medio, y queda poco tiempo. La competencia se llevará a cabo entre el 26 y el 29 de septiembre.

En conversación con BiobioChile, las estudiantes del Team Chile explican que la situación es crítica y que reunir los fondos es una lucha de cada año desde que participaron por primera vez en el FIRST en 2017.

Incluso recurrieron al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y al Ministerio de Educación, organismos de los que recibieron una respuesta negativa a su petición.

“Los ministerios no nos reconocen. Desde que existe esto, hemos estado acercándonos al ministerio de ciencia y al de educación, pero nos cierran las puertas porque no hay fondos destinados a este tipo de actividades. No es como que se considere algo importante o algo que vaya con sus objetivos”, comenta Rocío Saez, una de las mentoras del equipo.

En la misma línea, reclaman una falta de promoción de este tipo de iniciativas. Especialmente porque el Team Chile ya ha obtenido reconocimientos en la competencia mundial. Han destacado en el área de seguridad y en 2020 quedaron en segundo lugar, de un total de 190 países que participaron.

“Los medios periodísticos no están interesados en promover esta competencia, ni tampoco las cualidades que las chicas pueden aprender en este espacio. Mira, nosotros hemos ido a todos los canales de televisión, hemos contactado mucha gente por distintos lugares, casi rogando que puedan hacer una nota o una publicación”, añade Marcelo Bravo, profesor, ingeniero eléctrico y también mentor del Team Chile.

El Team Chile va por el primer lugar

El Team Chile de robótica está compuesto por un grupo de 9 estudiantes jóvenes que fueron seleccionadas de entre las más de 100 aspirantes mujeres y disidencias que están cursando el colegio o la enseñanza media y postularon a la iniciativa. Del equipo, solo 5 planean asistir a Grecia. De poder ir todas, lo harían, aclaran.

BiobioChile conversó con Antonia Alfaro, Annais Molina y Anais Montealegre, tres de las estudiantes de enseñanza media que irán a la competencia. Todas son de colegios y comunas diferentes, pero las une una sola causa: alcanzar el primer lugar.

“Vamos a por más, no nos podemos quedar atrás. Desde que conseguimos el segundo lugar a nivel internacional estamos cada año buscando la forma de superar esa vara, es algo muy contundente“, comentó Annais Molina.

La competencia, que se basa en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), este año puso como foco la producción sostenible de alimentos y energía, explica el equipo. Para ello, están desarrollando un robot que deberá superar diferentes etapas, un trabajo para el que se reúnen todos los sábados.

“Todos los robots cumplen una función distinta porque todos los años se utiliza un ODS diferentes. Entonces como este año como está relacionado con la industria alimenticia, nuestro robot tiene que cumplir ciertos mecanismos para ir acomulando puntaje para Chile“, explica Antonia.

El robot tiene un brazo que tendrá que ser puesto a prueba en diferentes desafíos. Uno de ellos es recolectar “pelotas que representan los puntos de la competencia. La cancha es netamente analógica, entonces el transporte de estas pelotas representa el manejo de la energía y de la comida, la producción alimenticia”, agrega Molina.

Asimismo, parte de las pruebas son colaborativas, “se hacen como alianzas y ambién es por tiempo, son dos minutos y medio en la cancha. Es un juego entre equipos conformado por dos equipos de tres en tres, pero siempre hay puntaje por bonus que se llama bonos de cooperación en donde todas las naciones se juntan para poder compilar con un objetivo en comunidad. De esa forma se demuestra que en realidad no solo se trata de competir, si no también de demostrar que podemos, en unión, hacer un sistema funcional”, añade.

Un desafío

Se trata de una tarea desafiante, que además de verse obstaculizada por la falta de apoyo a nivel país, las estudiantes también han tenido que enfrentar ciertos estigmas. Entrar al mundo de la robótica tan jóvenes y siendo mujeres, no ha sido fácil.

Pese a ello, se muestran optimistas: “siempre está esa creencia de que no estamos listas para poder programar, para poder diseñar, para poder construir robots, para estar metidas en estas áreas. Entonces nosotras conformando un equipo completamente femenino y demostramos que en realidad vamos a hacer que Chile brille en la robótica”, plantean.

Las ayuda recordar por qué eligieron el camino de la robótica, la programación y abrazar esta importante oportunidad.

Antonia, por ejemplo, cuenta que unirse al Team Chile “para mí fue un poco salir de mi zona de confort, quizás encontrarme o saber que me gustaba explorar otro mundo”.

Por otro lado, Anais Montealegre señala que “lo que capturó mi atención en esta convocatoria, fue que el equipo fuera exclusivamente de mujeres. Siento que es un ambiente distinto y se trabaja de forma diferente cuando son solo mujeres que participan, así que es bastante agradable”.

Molina por su parte, dice que “siempre he estado interesada en la robótica, es un deseo que nunca he podido completar del todo. Siempre ha estado mucho más enfocada en la programación, tengo muchos proyectos de manera personal también”.

Por último, hicieron un llamado a donar “estamos contra el tiempo y necesitamos ayuda, lo que más nos ha apoyado hasta este momento han sido las donaciones de las personas, hacer rifas, pero aún no estamos ni cerca de poder cumplir la inscripción“.

Además, apelaron a la deuda de ser reconocidas por su trabajo en la innovación y el representar a Chile año a año en el extranjero: “estamos pendientes por el reconocimiento que tenemos que tener. Al final más que miedo o más que inseguridad, necesitamos una voz. Necesitamos difusión para que se pueda conocer nuestro caso y para poder demostrar que en realidad Chile tiene el talento”.