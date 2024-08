Durante unas excavaciones en el histórico Molkenmarkt de Berlín, Alemania, arqueólogos encontraron una espada samurái, conocida como wakizashi, que data del siglo XVII, según anunció la Oficina Estatal de Monumentos de la ciudad.

La espada, que inicialmente se pensó que era un sable de desfile, fue encontrada en medio de escombros que llenaban el sótano antiguo en la Stralauer Straße, en un edificio residencial de la primera mitad del siglo XX.

El estado de conservación de la espada era preocupante para identificar a que tipo de ejemplar se trataba, pues presentaba un alto grado de corrosión.

No obstante, durante los trabajos de restauración en el Museo de Prehistoria e Historia Antigua, los expertos descubrieron que era un fragmento de wakizashi, una espada tradicionalmente usada por los samuráis.

El mango de la espada, que mostró señales de daño severo por calor, conservaba partes de su revestimiento de madera, así como fragmentos de su envoltura de textil y piel de raya.

A Japanese Wakizashi sword from the Edo period has been discovered in a Berlin cellar, raising questions about its mysterious journey to Germany. https://t.co/XnLg0MippK #Berlin #sword #Wakizashi #Japanese #EdoPeriod #History #Archaeology #Artifacts #AncientTechnology #samurai…

— Ancient Origins (@ancientorigins) August 23, 2024