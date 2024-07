Un reporte de The New York Times, que recoge en detalle los planes de Elon Musk para su asentamiento en Marte, asegura que el magnate dueño de SpaceX habría ofrecido su propio esperma para colonizar el planeta.

De acuerdo con el medio, Musk ya ordenó a su compañía aeroespacial iniciar las investigaciones para sus planes de volar más allá de la Tierra. Recordemos que, su idea es construir una base apta para que humanos vivan en Marte.

El equipo de SpaceX se dividió en varios grupos que están evaluando el diseño y detalles de las bases marcianas. Uno estaría diseñando las cúpulas habitables, otro los trajes espaciales y otro la posibilidad de procrear en el ambiente marciano.

La idea de Musk de prestar su propio esperma, fue revelada por dos empleados de SpaceX familiarizados con esta ardua planificación, y el magnate hasta ahora no ha refutado esta información.

Recordemos que, en abril pasado, Elon Musk declaró públicamente que entre sus planes está establecer en Marte a un millón de personas en aproximadamente 20 años, aunque todavía los humanos nunca han pisado el planeta.

Entre los esfuerzos de SpaceX está la colosal nave espacial Starship, que hasta ahora es la más poderosa del mundo y se encuentra todavía en etapas de prueba. Según la compañía, esta nave podría llegar y traer humanos a Marte e incluso volver a utilizarse.

Según han comentado expertos, esto sería un “veremos”. Adam Watkins, profesor asociado de biología reproductiva en la Universidad de Nottingham, explicó a Business Insider que, estudios demuestran que sí se puede enviar esperma a otros planetas, con la técnica de liofilización.

“Luego se haría algo como una Fecundación in Vitro (FIV) con esos espermatozoides y óvulos y se transferirían los embriones a hembras que ya están establecidas en el otro extremo“, señaló.

Pero hay otros obstáculos, por ejemplo, la radiación y la diferencia de gravedad en Marte afectarían negativamente al cuerpo humano. Un embarazo, podría ser mucho más complicado.

“Ni siquiera sabemos si es posible que alguien quede embarazada en el espacio“, añadió por su parte el Dr. Kris Lehnhardt, que dirige una investigación de la NASA sobre sistemas médicos para la exploración del espacio.

La radiación especialmente podría afectar a un embrión o feto en desarrollo, si es que la persona lograra quedar embarazada en el espacio, dicen los expertos.

"Musk…has directed SpaceX employees to drill into the design…of a Martian city… One team is drawing up plans for small dome habitats… Another is working on spacesuits…

Musk told SpaceX employees…he now expects 1 million people to be living there in about 20 years." pic.twitter.com/r9TFy34ANt

— Smoke-away (@SmokeAwayyy) July 11, 2024