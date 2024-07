El Reactor Termonuclear Experimental Internacional (ITER) —el reactor de fusión nuclear más grande del mundo— finalmente se ha ensamblado tras casi dos décadas de trabajo, pero no funcionará hasta dentro de 15 años, según anuncian los científicos del proyecto.

El 1 de julio, este gran proyecto de energía de fusión celebró la entrega de sus enormes bobinas de campo toroidal desde Japón y Europa. Estos componentes clave ayudarán al ITER a replicar el poder del Sol y las estrellas.

Ubicado en Cadarache (Francia), ITER consta de 19 bobinas enormes conectadas en bucle a múltiples imanes toroidales, estaba programado para comenzar su primera prueba completa en 2025. Ahora los científicos dicen que se encenderá en 2039.

“El director general Pietro Barabaschi compartió el nuevo plan del proyecto: los objetivos no cambian, pero la primera fase experimental tendrá más impacto. Energía magnética total en 2036, operaciones de deuterio-tritio en 2039“, comunicó la colaboración internacional que sostiene el proyecto en su cuenta en X.

Big updates from ITER! DG Pietro Barabaschi shared the new project plan: goals unchanged, but the first experimental phase will be more impactful. Full magnetic energy in 2036, deuterium-tritium ops in 2039. Stay tuned! pic.twitter.com/WxT7He6IOB

— ITER (@iterorg) July 4, 2024