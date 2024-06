El módulo espacial de China, Chang’e-6, regresó a la Tierra este martes después de su viaje al misterioso lado oculto de la Luna, donde tenía como objetivo recolectar muestras de su superficie.

De acuerdo con CNN, la nave aterrizó en una zona al interior de Mongolia, donde después fue rescatada por personal de la Administración Nacional del Espacio de China (CNSA). “La misión de exploración lunar Chang’e-6 ha sido un completo éxito“, afirmó Zhang Kejian, jefe del organismo.

Recordemos que, a inicios de junio, el módulo espacial aterrizó con éxito en el lado oculto de la Luna, donde permaneció un breve periodo para recoger fragmentos de polvo lunar y rocas, que serán estudiados por los científicos.

Esta sería la primera vez que una misión espacial recolecta muestras de esta desconocida zona, que no es posible ver desde la Tierra debido a la órbita y rotación del satélite.

La CNSA compartió el momento en que la nave espacial desplegó su paracaídas y aterrizó de manera controlada en territorio mongol.

Touchdown! Chang'e-6 carrying lunar samples from the Moon's far side, for the first time, safely lands in Inner Mongolia https://t.co/I6ToMAjEb4 pic.twitter.com/jzz2tLrXo0

— China 'N Asia Spaceflight 🚀𝕏 🛰️ (@CNSpaceflight) June 25, 2024