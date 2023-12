El 7 de diciembre de 1972 despegó de la Tierra la misión Apolo 17, con el último trío de astronautas que alcanzó la superficie de la Luna, un hito que ahora cumple 51 años.

La tripulación del Apolo 17 estaba compuesta por el comandante y veterano de la misión Gemini 9 y Apolo 10 Eugene A. Cernan, el piloto del módulo lunar y geólogo Harrison H. Schmitt llamado Jack y el piloto del módulo de mando Ronald E. Evans.

Cernan fue el último ser humano que pisó la superficie de la Luna en el valle de Taurus-Littrow (cerca de los Montes Taurus, junto al Cráter Littrow), en la frontera entre el Mare Tranquillitatis y el Mare Serenitatis. El módulo de descenso ‘Challenger’ alunizó el 11 de diciembre a 21,2ºN 30,6ºE (zona de Taurus Littrow) llevando como tripulantes a Cernan y Harrison H. Schmitt.

Durante la permanencia en suelo lunar, recorrieron 35 kilómetros a pie y en el rover lunar, en los cuales recogieron 110 kilos de muestras de rocas lunares, informa la NASA.

Dejaron instalado un gravímetro de superficie para analizar la atracción que el Sol y la Tierra ejercen sobre nuestro satélite, un aparato medidor de masa, velocidad y frecuencia de caída de meteoritos y erosión del material eyectado por el impacto, un aparato para determinar el perfil sísmico a base de cargas explosivas, así como un medidor de la composición atmosférica lunar próxima a la superficie.

Ronald B. Evans permaneció en órbita lunar en el módulo de mando ‘América’ durante un período de 147 horas y 48 minutos hasta que regresaron sus compañeros en el módulo de ascenso.

Esta misión batió varios récords: permanencia más prolongada en la Luna con un total de casi 75 horas; período más largo en la superficie lunar sin interrupción (7 horas y 37 minutos), así como máximo tiempo de exploración con 22 horas y 5 minutos. Amerizaron con éxito en el Océano Pacífico el 19 de diciembre de 1972, tras un vuelo de 301 horas, 51 minutos y 59 segundos.

Con este vuelo finalizó el proyecto Apolo (que logró situar a 12 hombres en la Luna de un total de 21 que lograron orbitarla). Después de seis aterrizajes lunares, el Programa Apolo se dio por terminado después de que las misiones Apolo 18, 19 y 20 se cancelaran por limitaciones de presupuesto.

The final mission to the Moon of the Apollo program, Apollo 17 lifted off #OTD in 1972. On board: Commander Eugene Cernan, Lunar Module Pilot Harrison Schmitt, and Command Module Pilot Ron Evans.

