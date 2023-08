La fundación Mujeres On IT lanzó una convocatoria para el programa Mujeres Tecnológicas, que buscar repartir 1.000 becas de especialización digital a mujeres en áreas como el desarrollo web, comercio electrónico y la ejecución de emprendimientos digitales.

De acuerdo con la fundación, esta iniciativa se lleva a cabo a raíz de la preocupante escasez de mujeres programadoras en Chile, y la creciente demanda por parte de las empresas de profesionales que manejen estas nuevas tecnologías.

“No puede ser que la presencia laboral femenina en la industria tecnológica sea de tan solo el 16% en nuestro país. Ante este desolador panorama, este programa formativo nace con el objetivo de emparejar la cancha y entregar oportunidades reales para que más mujeres tengan la oportunidad de capacitarse en el área digital y conozcan en primera persona las múltiples oportunidades laborales que ofrece esta potente industria” señala la presidenta de la fundación Mujeres On IT, Camila Sánchez.

¿En qué consiste el programa de becas para mujeres?

En el programa, las participantes se formarán como desarrolladoras full stack bajo la modalidad bootcamp, una innovadora metodología de enseñanza centrada en la práctica y en el aprender haciendo.

La ejecución de los cursos estará a cargo de la academia de talentos digitales Desafío Latam, quienes capacitarán a las estudiantes para que desarrollen sus propios proyectos web y le entregarán las herramientas tecnológicas para que posteriormente puedan desarrollar sus propios emprendimientos digitales.

“En un mercado que cada día demanda más talentos tecnológicos, las mujeres están llamadas a ser protagonistas, agentes de cambio y piezas fundamentales de esta potente industria digital. Es por esta razón, que hago un llamado a que aprovechen esta tremenda oportunidad y postulen a las más de mil becas que hemos puesto a disposición en todo Chile” complementa la socia fundadora de Mujeres On IT, Camila Sánchez.

¿Quiénes puede participar y cómo se postula?

Según el sitio web del programa, el proceso de postulaciones se extenderá durante todo el mes de septiembre.

Además, para participar no es necesario tener conocimientos tecnológicos, basta con inscribirse haciendo click en “Postular” y rellenar los datos.

En esta misma plataforma se encuentra la información detallada de los cursos, los requisitos de postulación, horarios, entre otros aspectos.