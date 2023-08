Los primeros turistas espaciales transportados por la empresa estadounidense Virgin Galactic visitaron el espacio este jueves, anunció la compañía fundada por el multimillonario Richard Branson, que cumple así una promesa hecha hace dos décadas.

Los tres pasajeros, Jon Goodwin, de 80 años; Keisha Schahaff, de 46; y su hija Anastatia Mayers, de 18, pasaron algunos minutos en el espacio y pudieron observar la curvatura de la Tierra y flotar brevemente por la falta de gravedad, según una transmisión por video de la empresa.

Iban acompañados en la nave VSS Unity por un empleado de Virgin Galactic encargado de supervisarlos y por dos pilotos. Esta misión, denominada Galactic 02, es el segundo vuelo comercial de la compañía.

El primero había sido realizado a finales de junio, pero sus pasajeros eran altos oficiales de la Fuerza Aérea italiana que llevaron a cabo a bordo varios experimentos y no civiles que viajaron por puro placer.

Previamente, la compañía efectuó varios vuelos de prueba, incluido uno con el propio Branson en julio de 2021.

Today we flew three incredible private passengers to space: Keisha Schahaff, Anastatia Mayers and Jon Goodwin. Congratulations @VirginGalactic commercial astronauts 011, 012 and 013 – welcome to the club! https://t.co/oJb9bw6ggk #Galactic02 pic.twitter.com/PVQoH9q7Js

— Richard Branson (@richardbranson) August 10, 2023