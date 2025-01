El cometa C/2024 G3 (ATLAS) tuvo su máximo acercamiento al Sol el lunes y sobrevivió. De hecho, en algunos lugares del mundo pudo apreciarse a simple vista en pleno día.

El objeto no se desintegró inmediatamente al contacto con la estrella, por lo que podrá verse desde la Tierra durante los próximos días, según confirmó BiobioChile con el Centro de Astrofísica y Tecnologías Afines (CATA).

De acuerdo con la plataforma Star Walk, podríamos verlo hasta aproximadamente el 18 de enero, aunque se irá haciendo más tenue cada día.

Arturo Gómez, ex astrofotógrafo del Cerro Tololo explicó que solo hay que mirar al oeste durante el atardecer, en dirección al mar. Según el CATA, a partir de las 20:00 horas.

La misión SOHO (Observatorio Solar y Heliosférico) de la NASA y la Agencia Espacial Europea (ESA) captó el paso del cometa en su perihelio con el Sol, en un impresionante video que muestra como se iluminó al atravesar el calor de la estrella.

Días previos, el astronauta de la NASA, Don Pettit, que ahora se encuentra en la Estación Espacial Internacional (EEI), observó el cometa desde la órbita de la Tierra y compartió esta postal.

It is totally amazing to see a comet from orbit. Atlas C2024-G3 is paying us a visit. pic.twitter.com/6Npqa2Wksf

— Don Pettit (@astro_Pettit) January 11, 2025