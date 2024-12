Este viernes, la NASA informó que la sonda solar Parker sobrevivió a su máximo acercamiento al Sol, maniobra que llevó a cabo el pasado 24 de diciembre, logrando un hito histórico en la exploración del sistema solar.

De acuerdo con un comunicado de la agencia espacial, la nave “trasmitió una señal a la Tierra indicando que se encuentra en buen estado y funciona normalmente”.

La señal fue recibida por el equipo de operaciones de la misión Parker Solar Probe, en el Laboratorio de Física Aplicada (APL) de Johns Hopkins, en Maryland, justo antes de la medianoche el 26 de diciembre.

Recordemos que, en lo que la sonda solar se acercó al Sol, estaba pronosticado que perdería las comunicaciones con la Tierra momentáneamente, por lo que los científicos estaban a la espera de esta señal.

Parker Solar Probe has phoned home!

After passing just 3.8 million miles from the solar surface on Dec. 24 — the closest solar flyby in history — we have received Parker Solar Probe’s beacon tone confirming the spacecraft is safe. https://t.co/zbWT7iDVtP

— NASA Sun & Space (@NASASun) December 27, 2024