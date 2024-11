Burkhard Militzer, científico planetario de la Universidad de California, en Berkeley, propone que al interior de Urano y Neptuno existen océanos de agua.

Militzer en cuestión, realizó simulaciones para moldear el interior de estos planetas y los resultados sugieren que los dos podrían contener una capa de agua de unos 8.000 kilómetros de espesor.

Pero, ¿cómo lo hizo y cuáles son los argumentos que estarían sustentando su teoría? “Creemos que es un océano. Tiene hidrógeno mezclado y una alta conductividad que es importante para el campo magnético“, aseguró Militzer en declaraciones al New York Times.

Resulta que, esta nueva propuesta, explicaría la particularidad de los campos magnéticos de estos planetas, que no son como el de la Tierra u otros objetos del sistema solar.

¿Qué pasa en Urano y Neptuno?

El campo magnético de la Tierra, como han estudiado los geólogos, se genera en su núcleo, es decir, al centro de su interior, razón por la que el polo norte y sur están bien definidos. No así en Urano y Neptuno.

Podemos imaginarlo como una barra magnética que atraviesa la Tierra desde su núcleo. Pero, en 1986, la sonda espacial Voyager 2 de la NASA, sobrevoló Urano y descubrió que el campo magnético estaba inclinado y desviado del centro.

Inicialmente, los científicos planetarios teorizaron que esta inclinación podría tener que ver con un impacto de grandes proporciones que azotó al planeta, pero luego, cuando la Voyager 2 pasó por Neptuno, encontró el mismo fenómeno.

Con esto en mente, Burkhard Militzer hizo sus simulaciones y descubrió que estos planetas podrían tener un núcleo menos mezclado de lo que se pensaba, lo que estaría provocando el “desorden” de sus campos magnéticos.

Asimismo, en estos planetas, el posible océano en su interior no sería como las aguas que cubren la Tierra, de hecho, tendría una presión 60.000 veces mayor, lo que haría ser más un fluido supercrítico (combinación de gas y líquido). Esta agua, dice el experto, puede separarse, así como ocurre con el petróleo y el agua en la Tierra.

En el caso de Neptuno y Urano, una capa rica en carbono estaría separando a estos océanos del núcleo, aunque en diferentes dimensiones. Para visualizarlo, se puede decir que el núcleo de Urano es más o menos del tamaño de Mercurio y el de Neptuno se parece más al tamaño de Marte. Recordemos que ambos planetas son “gigantes helados”.

“Lo nuevo es que el agua se separa del carbono”, explicó Militzer, lo cual se contradice con las teorías que planteaban que el núcleo estaría más mezclado. Y esto precisamente influye en los campos magnéticos.

Ahora, este hallazgo podría ser clave para los próximos estudios de estos planetas. La NASA, por ejemplo, planea regresar a Urano en la próxima década, lo que sería una buena oportunidad de llevar instrumentos que puedan medir el interior.

Además, y hasta donde sabemos solo ha sido posible en la Tierra, la presencia de agua podría significar la existencia de algún tipo de vida.

Algunos científicos apoyaron la teoría de Militzer sobre Urano y Neptuno. “Antes no sabíamos nada sobre su interior. Por eso, esta hipótesis es muy convincente”, comentó Adam Masters, científico espacial y planetario del Imperial College de Londres.

El estudio se publicó en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.