La noche del miércoles ocurrió un fenómeno astronómico bastante especial que no se repetirá hasta 14 años más. Y es que una Luna Azul coincidio justamente con una Superluna dejando un increíble espectáculo en el cielo nocturno, pero ¿de qué se trata?

Se le llama Luna Azul, a la segunda Luna llena en un mes, un evento poco frecuente que ocurre cada 2 o 3 años. Recordemos que normalmente los meses tienen sólo una Luna llena.

“Como el periodo entre una Luna llena y la siguiente son 29 días y medio, cuando una Luna llena ocurre el primero del mes, si el mes tiene 31 días, es posible y probable que ocurra una segunda Luna llena al terminar el mes”, explicó el astrónomo José Maza en una entrevista reciente con BiobioChile.

Por otro lado, las “superlunas”, ocurren cuando una Luna llena coindice con el perigeo lunar, que es el momento en que el satélite está más cerca de la Tierra que lo normal. De hecho, de acuerdo con el profe Maza, la Luna el miércoles se vio “un 10%, 12% por ciento o hasta 14% más grande que lo usual”.

Este año entonces, coincidió una Luna Azul con una Superluna, dando paso a la Superluna Azul de 2023, una coincidencia que los astrónomos estiman no volverá a repetirse hasta el año 2037.

Si bien, el mejor momento para verla fue anoche, este 31 de agosto también podrá apreciarse, aunque probablemente un poco más lejos y no 100% llena.

Este evento astronómico dejó cientos de postales desde todo el mundo e incluso en algunos lugares sí se vio con un tenue brillo azul, pero esto sería producto del efecto óptico que producen de las nubes en la atmósfera terrestre.

@itvcalendar A picture I took of the blue moon last night through my telescope 😍 also managed to catch a glimpse of Saturn and it's rings, and even Jupiter!

Good Morning X. Had a lovely blue moon evening in Kentucky last night. Caught a lovely image of the rising moon taking a ride on my Knabstrupper mare. pic.twitter.com/zGfzI4TRya

The blue moon last night…..before the clouds obscured the best view at 3.30 this morning. pic.twitter.com/JQbIRxNLTa

— The man on the Clapham omnibus👍 (@AustinFriars) August 31, 2023