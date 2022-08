Han sido varias las dudas que surgen a partir de lo que puede y no puede hacer el Telescopio Espacial James Webb (JWST) que inició sus operaciones el pasado 12 de julio. El instrumento reemplaza al Hubble en la labor de observación astronómica y entregará nuevos detalles del Cosmos.

Sin embargo, la duda más frecuente en cuando a su potencia y lo lejos que puede mirar en el espacio exterior tiene que ver con el tiempo. Tanto astrónomos como aficionados a la ciencia espacial catalogan el viaje del James Webb como “una mirada al pasado”, sobre todo porque entre sus objetivos se encuentra el observar como se formaron las galaxias.

Pero, ¿Cómo es posible que el JWST pueda observar los inicios de algo que se formó hace miles de millones de años?. BioBioChile, conversó con César Fuentes, astrónomo de la Universidad de Chile e investigador del Centro de Astrofísica y Tecnologías Afines (CATA), quien despejó estas dudas.

“Hay distintas formas de entender esto. Lo de ver al pasado es simplemente que cómo la luz tiene una velocidad finita lo que uno está viendo más lejos toma más tiempo en llegar hacia uno“, explica.

Este fenómeno ocurre por la inmensidad del espacio. Su gran extensión hace que los objetos más cercanos al Sistema Solar incluso estén demasiado lejos. De hecho, el sistema planetario más “cerca” es Alfa Centauri y se encuentra a poco más de 4 años luz de distancia.

Considerando que cada año luz equivale a más de 9 billones de kilómetros y siguiendo la lógica de que a la luz le toma tiempo “llegar” a un lugar para ser visible, el James Webb ve la luz en el momento en que llega y no cuando es emitida.

“En el momento en que yo tomo la foto y dependiendo de la distancia a la que vienen los objetos yo los estoy viendo como eran cada vez más antes“, detalla Fuentes.

Siguiendo la concepción de que las distancias del Cosmos no permiten ver a los objetos lejanos al Sistema Solar en su presente. Puede ser posible que si una civilización externa al Sistema Solar observara la Tierra, no verían a la humanidad como es hoy.

Existe una creencia de que, si extraterrestres nos observarán verían a los dinosaurios, pero aquello en realidad depende de la distancia. “Suponiendo que están a más de 60 millones de años de la Tierra -cuando existieron los dinosaurios- sí es posible”, afirma el experto.

Sin embargo, la distancia del lugar donde podría existir otra vida es mucho mayor. Para que observaran lo que hay en la Tierra tendrían que desarrollar una tecnología superior que les permitiera la vista, actual y mucho más clara.

En la misma línea, si hubiera un planeta con vida a 60 millones de años de la Tierra, hipotéticamente “podrían recibir y darse cuenta de que en la Tierra hay vida inteligente que es capaz de enviar estas señales. Pero puede recibirla 60 millones de años después de que fueron emitidas”, aclara.

The James Webb Space Telescope is a collaboration between @NASA, @ESA & @CSA_ASC. The @SpaceTelescope Science Institute is the science & mission operations center for Webb.

Tune in tomorrow at 10:30 am ET (14:30 UTC) as we continue to #UnfoldTheUniverse! https://t.co/GBtitBUMoR pic.twitter.com/Qg8Q54l5Yv

— NASA Webb Telescope (@NASAWebb) July 11, 2022