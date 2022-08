Científicos de la Universidad de Cornell desarrollaron un nuevo método para detectar exoplanetas, este les permitirá encontrar nuevos cuerpos celestes a través de radiotelescopios. Así, buscan terminar con las limitaciones que trae el actual “método de tránsito”.

Y es que el método convencional requiere varias condiciones específicas para poder encontrar un nuevo planeta lejano al Sistema Solar. Este consiste en medir el cambio en el brillo de una estrella -como el Sol- para detectar cuando un planeta pasa frente a ella.

Sin embargo, para ver este movimiento, es necesario que el planeta pase frente a la Tierra y frente a su estrella a la vez para encontrarlo. Lo que ralentiza estos procesos, sobre todo porque las órbitas varían en cada Sistema Solar, por lo que los periodos pueden ser más largos.

El nuevo estudio, publicado en el repositorio de la Universidad de Cornell, propone el uso de radiotelescopios, estos captarían las ondas radioeléctricas que emiten los cuerpos celestes en vez de visualizar el cambio en la luz de una estrella.

A pesar de esto, los científicos reconocen que “no es fácil observar exoplanetas en longitudes de onda de radio“. Esto se debo a que los planetas no emiten la suficiente luz de radio, no como las estrellas.

Les compartimos una imagen de larga exposición de la vista aérea de un dron volando sobre el Radiotelescopio Esférico de Apertura de Quinientos Metros, que se encuentra en mantenimiento en la provincia de Guizhou, en el suroeste de China. pic.twitter.com/wvIIGcdDYp — Wang Gang (@embajadorcn_uy) August 13, 2022

¿Cómo llegaron al uso de radiotelescopios para encontrar exoplanetas?

Para ahondar en este obstáculo, los investigadores se centraron en planetas como Júpiter, por el brillo que emiten gracias a su gran tamaño. Así, hicieron simulaciones de cómo podrían captar la señal de un exoplaneta de esa envergadura.

“Buscamos predecir modulaciones de tránsito de radio debido a la interacción entre el viento estelar y el campo magnético planetario. La simulación combina un modelo para la corona estelar y el viento con un exoplaneta que orbita la estrella de una manera completamente dinámica y dependiente del tiempo”, dice el paper.

Tras estos primeros ensayos, detectaron varios elementos útiles para descubrir la existencia de un exoplaneta. “Encontramos características repetidas específicas en las curvas de luz que se atribuyen al paso de la magnetosfera planetaria frente a la estrella durante el tránsito”, señalan.

Así concluyeron que “si se pudieran observar los tránsitos de radio, de hecho podrían proporcionar información sobre la intensidad del campo magnético del exoplaneta en tránsito”. Además de otras características, como su composición e interior.

Sin embargo, con los radiotelescopios actuales las señales siguen siendo débiles. “Se necesitan interferómetros de radio muy sensibles para detectar este tipo de tránsito planetario en radio”, explican, lo que significaría una nueva generación de radiotelescopios para la observación astronómica.