El Caso Convenios y el reciente robo al Ministerio de Desarrollo Social no ha sido indiferente para nadie en el mundo político y quien se refirió ahora fue la exseremi de la cartera por la región Metropolitana, Patricia Hidalgo.

En conversación con El Trasnoche de La Radio, la exautoridad comentó que la sustracción de los 23 computadores y una caja fuerte, a esta altura, es una distracción.

“Se termina transformando en una especie de cortina de humo para lo importante, lo que la gente quiere saber y es qué pasó con las fundaciones”, dijo.

Agregando que “la agenda está tomada por la contingencia política, da la sensación de que nada avanza. Yo pienso que la gente en general está cansada”.

Exseremi de Desarrollo Social y permanencia de ministro Jackson: “Por un tema de amistad”

En cuanto a la gestión del titular de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, Hidalgo sostuvo que “la gente perdió la confianza y es ahí donde, quizás, el ministro Jackson debe hacer un autoanálisis”.

Lo anterior para “darse cuenta del daño grande de su permanencia en el Gobierno le hace el propio Presidente Boric y al propio Gobierno, no le permite avanzar”.

Respecto a la permanencia del secretario de Estado en su cargo, la exseremi aseguró que “es solamente por un tema de amistad que el Presidente sigue manteniendo a un ministro que le genera tanta controversia en el gabinete”.

Por otro lado, consultada por las reiteradas peticiones de la oposición que buscan sacar a Jackson del gabinete, comentó que esa situación “da la sensación de que más lo afirman en el gabinete y empieza este gallito de fuerzas”.

“El ministro Giorgio Jackson no ha tenido una buena gestión en ninguno de los ministerios en los cuales ha estado a cargo, entonces también un poquito de humildad en estos casos hace bien. Yo no sé si la gente está contenta de que se mantenga esta defensa corporativa”, afirmó.

Aún así, la exseremi de Desarrollo Social destacó que todas esas decisiones son exclusiva facultad del Presidente de la República.

“Ley del embudo”

Además de lo anterior, la exautoridad también se refirió a la querella criminal que presentó. Esto, recordemos, por los delitos de prevaricación administrativa, cohecho pasivo agravado y soborno.

En ese contexto, hizo una acusación. “Yo no me he hecho mayores expectativas de que acá se haga justicia porque uno también sabe que acá operan los vínculos de poder”, aseguró.

Agregando que “lamentablemente nuestras instituciones de alguna manera están bastante desprestigiadas”.

Asimismo, comentó que cuando salió del Ministerio de Desarrollo Social “el ministro que hoy está súper de víctima me imputa a mí un delito, o trató de imputarme un delito, después no se hizo nada. Él enlodó mi imagen, me hizo un daño tremendo inventando”.

“Yo estaba esperando tener mayores antecedentes porque los supuestos hechos denunciados por el ministro habrían ocurrido en las dependencias (…) yo he sabido, de manera extraoficial, que nunca pasó nada”, comentó a La Radio.

Finalmente, concluyó que “es la ley del embudo, él me acusó a mí de un tremendo delito y hoy él está viviendo algo similar, lo están acusando de un delito a él también”.