La obra de teatro musical “De Los Andes a Los Alpes”, producción chileno-francesa que trata sobre diversidad, integración y migración, está en busca de artistas amateurs entre 12 y 18 años, “de cualquier comuna, sin distinción de ningún tipo”.

La convocatoria abarca a todos quienes “quieran participar como protagonistas de la creación artística y que tengan inquietud por la actuación, el canto y la danza”, detallan los organizadores, quienes esperan conformar un elenco con treinta jóvenes en escena provenientes de la Región Metropolitana.

La obra, escrita y producida por Lya Mogador (Francia) en coproducción con Ojo Piojo Producciones y el Centro Cultural de La Reina, tiene planeado su estreno para diciembre próximo.

El montaje es dirigido por Gustavo Valdivieso, director de la compañía de Teatro Atanor y de la banda Los Patapelá.

Obra de teatro musical abre convocatoria

El proceso formativo, que se extenderá hasta diciembre de 2024, integrará clases de actuación, canto y danza, junto a destacados artistas en cada una de estas áreas. Estas sesiones se desarrollarán en el Centro Cultural Vicente Bianchi (Santa Rita 1153, La Reina). Los admitidos, cabe señalar, no recibirán pagos remunerados por su actuación en “De Los Andes a Los Alpes”.

“La idea nace de trabajar con jóvenes que sólo sientan las ganas y el impulso de pertenecer a un elenco que combina teatro, danza y música, sin darle mucha importancia a la experiencia previa o a los conocimientos que ya tengan”, explicó Gustavo Valdivieso, director del proyecto.

“Habla de integración cultural, por lo tanto, me parece esencial cantarlo desde voces genuinas, donde no se invita a representar, sino a ‘ser’ en escena y expresar auténticamente desde cada cuerpo, desde cada experiencia emocional, desde el lenguaje de niños y jóvenes que están descubriendo el mundo. No hay mucho espacio para el desarrollo artístico, en comparación con otras áreas de aprendizaje, y en esta puesta en escena estamos brindando la posibilidad de aprender y generar espacios de creación y expresión”, agregó.

Los jóvenes interesados en participar deben rellenar el siguiente formulario.

El proceso formativo, que se extenderá hasta diciembre de 2024, integrará clases de actuación, canto y danza, junto a destacados artistas en cada una de estas áreas. Estas sesiones se desarrollarán en el Centro Cultural Vicente Bianchi, Santa Rita 1153, La Reina.

“Su título (“De Los Andes a Los Alpes”) es una metáfora que invita a ver el mundo como uno solo, y que habitamos -diversamente- desde la Sabana africana al Amazonas, desde los áridos desiertos a los campos de hielo, de Los Andes a Los Alpes”, señaló Valdivieso.

Los plazos, las clases y el montaje se detallan a continuación: