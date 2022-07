Hoy jueves, mañana viernes y el sábado 30 de julio se presenta en Teatro Sidarte la obra "No me digas que al futuro se lo traga la oscuridad", escrita y dirigida por Marcelo Leonart y el primer montaje profesional del Colectivo el pony.

“No me digas que al futuro se lo traga la oscuridad” narra los esfuerzos de un grupo de jóvenes mujeres que se reúnen para hablar con gente muerta. En la obra, una tragedia ha sucedido y son las únicas sobrevivientes. La juventud ha desaparecido. ¿Cómo seguir viviendo tras la catástrofe? Sus amores y amistades -desde el más allá- podrían iluminarlas con la respuesta.

El montaje se trata del primer proyecto profesional del Colectivo el pony, conformado por las actrices Magdalena Aylwin, Scarlette Barrera, Ana Lizama y Maite Pino; quienes conocieron a Leonart tras la puesta en escena de su egreso en la Universidad Mayor.

En diciembre de 2021, Marcelo Leonart (Noche Mapuche; Proyecto Diablo; Lacra) dirigió, a modo de egreso de la carrera de Teatro de la Universidad Mayor, la obra Mujeres soñaron caballos, del dramaturgo argentino Daniel Veronese. Allí conoció a Magdalena Aylwin, Scarlette Barrera, Ana Lizama y Maite Pino. Desde entonces, forjaron un vínculo muy cercano, que los llevó a repetir la experiencia, esta vez, como artistas profesionales.

Agrupados como Colectivo el pony, Leonart concibió un nuevo texto original pensado especialmente en sus ex estudiantes. ¿El resultado? No me digas que al futuro se lo traga la oscuridad, un montaje escrito y dirigido por el propio Leonart que se presentará, con sólo tres funciones, en el Teatro Sidarte.

La obra

Un grupo de mujeres -todas jóvenes- se reúnen para hablar con la gente muerta. Ha sucedido una tragedia. ¿Una maldición se ha consumado? Toda la juventud ha muerto. Ellas son las únicas o de las pocas sobrevivientes. Y quieren comunicarse con sus amores y sus amistades para ver qué hay más allá. Y cómo seguir sus vidas después de la catástrofe.

“De alguna manera quería hablar de cómo la energía de la juventud -esa juventud que en los últimos años ha estado en las calles, regalándonos su energía y forzando los cambios en una sociedad anquilosada- termina sucumbiendo ante el sistema. La idea de la muerte de la juventud se transformó en una especie de metáfora. ¿Qué pasaría si toda la juventud de la tierra muriera? Pero, por otro lado, ¿no es eso lo que pasa siempre cuando nos convertimos en los adultos que la estrecha sociedad quiere que seamos? ¿Podemos escapar de eso?”, reflexiona Leonart.

La creación

“Al mismo tiempo que esta idea me rondaba, me encontré con cuatro actrices y mujeres poderosas y talentosas mientras dirigía un egreso en la Universidad Mayor. Y pensé que ellas serían las cuatro mujeres de la obra. De alguna forma esta obra es para ellas y sobre ellas, aunque es -en el fondo- una obra muy personal. Y agradezco haberme encontrado con este poderoso grupo para que le diera carne y voz a mis palabras”.

“Al salir de la Escuela te inunda un miedo, muy real por lo demás, de caer en una especie de agujero negro que te traga para siempre si no te afirmas bien. Por eso, toparse con personas en las cuales puedas confiar y trabajar desde la honestidad es un tesoro. Marcelo nos ha entregado muchísimo en muy poco tiempo”, señala Maite Pino.

“Trabajar con el Colectivo el pony me ha enseñado que algo muy importante en este oficio es pasarlo bien. Valoro y atesoro cada día que pasa y que puedo ejercer la profesión que estudié. ¿Por qué estar enamorada de este trabajo, lleno de incertidumbres y miedos? Porque en él encuentro un refugio, un hogar para el alma, en donde puedo jugar como niña otra vez rodeada de gente que ama lo que hace”, precisa Magdalena Aylwin.

Hacer teatro en tiempos de crisis

Estrenar esta obra, sobre todo tras momentos tan difíciles para el país -como el estallido social y la pandemia del coronavirus- ha significado toda una hazaña para estas jóvenes. “Siempre se le teme a la supuesta e inminente muerte del teatro. Pero, a pesar de todo, es una disciplina que sigue viva y fuerte. Hacer teatro en tiempos de crisis es, sin duda, un acto revolucionario”, comenta Scarlette Barrera.

Su compañera Ana Lizama coincide: “Ejercer una carrera artística en este Chile post estallido tiene una responsabilidad, no solo en el ámbito artístico, sino también en mi lugar como trabajadora de las artes y en cómo afrontamos la precariedad del rubro. Debemos reflexionar sobre cómo contribuir para cambiar este presente y trabajar por un mejor futuro”, finaliza.

Ficha artística

Una obra de Marcelo Leonart para Colectivo El Pony

Elenco: Magdalena Aylwin, Scarlette Barrera, Ana Lizama, Maite Pino

Diseño integral: Nicolás Zapata

Banda sonora: Dante Leonart

Producción ejecutiva y prensa: Francisca Babul