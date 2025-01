La recordada banda de rock estadounidense, Nirvana, tuvo una sorpresiva reunión esta semana para el concierto solidario FireAid, que se hizo para apoyar a los damnificados por los incendios en Los Ángeles, California.

A la instancia asistieron los miembros sobrevivientes de Nirvana, Dave Grohl, Krist Novoselic y Pat Smear, además, sumaron a 4 vocalistas femeninas para interpretar las canciones que antes cantó Kurt Cobain.

La cantante, Annie Clark, más conocida como St. Vincent, subió al escenario con la banda para interpretar Breed, mientras que Kim Gordon, vocalista de Sonic Youth y amiga de Nirvana, cantó School.

Asimismo, se unió la cantante de punk, Joan Jett, para cantar Territorial Pissings, y finalmente se presentó Violet Grohl, la hija de 18 años de Dave Grohl, para interpretar All Apologies.

Desde que Kurt Cobain falleció en 1994, Nirvana se ha reunido pocas veces. De hecho, la última vez que tocaron juntos fue en 2018, para el festival Cal Jam en San Bernardino, también California.

Según recoge Infobae, las artistas, excepto por Violet Grohl, ya habían tocado antes con la banda en algunas ocasiones.

“Pensamos: tiene que ser todo mujeres. Si podemos llenar la actuación del Salón de la Fama con estas increíbles mujeres cantando canciones de Nirvana, habremos hecho nuestra propia revolución”, explicó Dave Grohl tiempo atrás.

Dave Grohl's daughter Violet Grohl sings lead vocals, while Kim Gordon plays bass with the surviving members of Nirvana to perform "All Apologies" last night at the Fire Aid. pic.twitter.com/5vILmijmDj

— 🎸 Rock History 🎸 (@historyrock_) January 31, 2025