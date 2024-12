La cultura del anime sigue conquistando corazones en Chile, con una historia marcada por emblemáticas series que han dejado huella en los fanáticos. Camila Gutiérrez destaca cinco animes que marcaron el origen de los otakus chilenos: "Robotech", una epopeya que aborda la guerra y los derechos étnicos, "Sailor Moon", que empoderó a las niñas con protagonistas fuertes e independientes, "Dragon Ball", una narrativa épica inspirada en la mitología asiática, "Ranma ½", que exploró la identidad sexual de forma vanguardista, y "Slam Dunk", una historia de superación en el básquetbol. Estas series, junto con otras menciones honrosas como "Caballeros del Zodiaco" y "Los Supercampeones", continúan siendo referentes nostálgicos en la actualidad, mientras nuevas producciones como "Naruto" y "Attack on Titan" siguen ampliando el universo otaku y conquistando a fanáticos de todas las edades.

Hoy en día, existe toda una cultura en torno al anime. Eventos masivos, programas de televisión e incluso canales, hoy rinden homenaje a estas series que son mucho más que un dibujo animado.

En Chile, pese a que muchas series animadas llegaron en la década de los 70′ y 80′, para luego hacerlo de forma masiva en los 90′, esta última marcó un antes y un después, e incluso comenzó a posicionar a los primeros otakus chilenos.

Los otakus son aquellas personas seguidoras de la cultura japonesa, fanáticos del anime, manga, videojuegos y cosplay, entre otros elementos de dicha cultura.

Camila Gutiérrez, académica de College y de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica, menciona cinco animes que marcaron un antes y un después en el fanatismo de los chilenos. Muchas de estas series fueron vistas en los 80′ y 90′, por lo que sus seguidores hoy son personas por sobre los 35 años, quienes podrían ser considerados los “padres” del movimiento otaku en el país.

“Hay personas que han crecido viendo series de anime. Estas los han acompañado a lo largo de su vida, de sus años formativos y de su adolescencia. Entonces, personas de 35-45 años, por supuesto que vamos a estar dispuestos a ir al cine a ver una película de animación“, indicó Gutiérrez, quien agregó que “Sabemos que no son temas superfluos los que tratan, que hay un montón de cultura, de complejidades narrativas y representacionales. Tiene sentido que hoy en las nuevas películas de Dragon Ball, de Pokémon o de Studio Ghibli estén estrenándose en los cines. Esto ya no es un tema juvenil, es un tema cultural, transversal a las edades”.

Pese a que la lista podría ser interminable, la especialista menciona cinco animes icónicos en Chile.

Robotech

Acción, romance y ciencia ficción definen a Robotech, una serie adaptada en 1985 por Harmony Gold combinando tres animaciones japonesas: Super Dimension Fortress Macross, Super Dimension Cavalry Southern Cross y Genesis Climber Mospeada.

“Se convirtió en una narrativa épica que abordaba la guerra y los derechos de distintas etnias del universo”, explica Gutiérrez. En un Chile marcado por el “apagón cultural” de los años 80 por la dictadura militar de Augusto Pinochet, Robotech fue una ventana a historias profundas y políticas.

Sailor Moon

“¡Soy Sailor Moon, y te castigaré en el nombre de la luna!”, es una frase inolvidable para quienes crecieron viendo a Serena y sus amigas, las Sailor Scouts, luchando contra el mal.

“Era empoderante para las niñas ver una serie donde todas las protagonistas eran mujeres fuertes y diversas”, destaca la académica. La serie rompió esquemas al mostrar personajes femeninos independientes y sin estar subordinados a héroes masculinos.

Dragon Ball

Creado por Akira Toriyama en 1986, Dragon Ball marcó generaciones con personajes icónicos como Goku, Vegeta y Bulma.

“Es una narrativa épica inspirada en la mitología asiática, con personajes extraños y llamativos”, comenta Gutiérrez. Aunque se perciba como un anime masculino, es una obra cultural compleja que sigue siendo relevante incluso tras la muerte de Toriyama en 2024.

Ranma ½

La historia de Ranma Saotome, un adolescente experto en artes marciales que cambia de género al mojarse con agua fría, rompió barreras desde su estreno.

“Ranma ½ exploraba la identidad sexual de forma vanguardista para la época”, señala la académica. La mezcla de artes marciales, comedia y romance despertó debates sobre la sexualidad y la rigidez de las normas sociales en los años 90.

Slam Dunk

La pasión por el básquetbol cobra vida en Slam Dunk, donde Hanamichi Sakuragi pasa de ser un matón a una estrella en la cancha. “Estas historias conectan en Latinoamérica porque presentan personajes comunes con aspiraciones grandes”, comenta Gutiérrez.

Gracias a Netflix y la película The First Slam Dunk, la serie sigue siendo un referente nostálgico y deportivo.

El fenómeno del anime no se detiene. Aunque estos clásicos marcaron a una generación, nuevas series como Naruto, One Piece y Attack on Titan continúan ampliando el universo otaku y conquistando a fanáticos de todas las edades.

Menciones honrosas

Otras menciones honrosas que también pegaron fuerte en el país, son las siguientes:

– Caballeros del Zodiaco

– Los Supercampeones

– ThunderCats

– Zenki

– Heidi

– Candy

– Marco

Y tú, ¿qué anime consideras que marcó el nacimiento de los otakus en Chile?.