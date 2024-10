El cantante estadounidense de country Brantley Gilbert tuvo que suspender abruptamente un concierto en Misisipi y salir corriendo del escenario cuando le comunicaron que su esposa estaba en trabajo de parto en el autobús de la gira.

La información fue dada a conocer por la cadena Fox News, y luego complementada por Gilbert mediante redes sociales. “Anoche podría haber sido la noche más loca de mi vida”, dijo en una publicación en Instagram. “Ver a una mujer tan increíble hacer algo tan increíble es algo que nunca olvidaré”.

What was such a beautiful moment when he came back on stage and announced it , I got on video but I feel it’s not my place to share even though @brantleygilbert had a well deserved show of love and standing ovation, I proceeded to get to sing songs such as dirt Road , bottoms up pic.twitter.com/thfhc7OOvE

— ThomasRay Ellingburg (BG Nation) (@ThomasRayEllin1) October 12, 2024