Durante el Festival de Venecia que se lleva a cabo estos días en la ciudad italiana, se proyectó Joker: Folie à Deux, la secuela de Joker de Todd Phillips, protagonizada por Joaquín Phoenix y Lady Gaga.

Y al parecer la película superó a cabalidad las expectativas, pues tras su proyección recibió una ovación de pie de poco más de 11 minutos, lo que emocionó a los actores.

Tal como registraron los fanáticos que acudieron al festival, los protagonistas se sentaron juntos a ver la cinta y compartieron una larga charla en medio de la ronda de aplausos.

Todd Phillips, Joaquin Phoenix and Lady Gaga get a standing ovation at the #JokerFolieADeux premiere at #VeniceFilmFestival pic.twitter.com/g77BX1G4p7

— The Hollywood Reporter (@THR) September 4, 2024