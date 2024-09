La ex primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, anunció que su libro de memorias saldrá al mercado el próximo 1 de octubre. La esposa de Donald Trump aseguró que en su publicación compartirá su “perspectiva y la verdad” sobre su vida y su paso por la Casa Blanca.

En un video difundido en sus redes sociales, la exmodelo eslovena de 54 años afirmó: “Siento la responsabilidad de aclarar los hechos. Creo que es importante compartir mi perspectiva, la verdad”.

Además, señaló que ha sido objeto de “escrutinio público y tergiversaciones”, describiendo la escritura de su libro como “un viaje profundamente personal”.

A diferencia de otras memorias de figuras públicas, el libro de Melania no ha tenido filtraciones ni adelantos, por lo que existe expectativa sobre cómo abordará su vida personal y su relación con Donald Trump, de quien en los últimos años parece haberse distanciado.

My Story.

My Perspective.

The Truth. https://t.co/ZCTwZSqZND pic.twitter.com/HHGQaA6d5v

— MELANIA TRUMP (@MELANIATRUMP) September 5, 2024