El cantante Justin Timberlake reconoció ante sus seguidores que tuvo una “semana difícil”, en las primeras declaraciones que hizo tras haber sido arrestado en Nueva York por presuntamente conducir en estado de ebriedad.

Timberlake se presentó el viernes ante un delirante público en Chicago, como parte de su gira “Forget Tomorrow World Tour”, la primera importante que realiza en cinco años.

“Hemos estado juntos en las buenas y en las malas. Ha sido una semana difícil, pero ustedes están aquí y yo estoy aquí“, dijo el intérprete, tras lo cual se inclinó ante su público en agradecimiento por su apoyo.

El cantante está en libertad sin fianza luego de que se le presentaran cargos esta semana en un tribunal en la localidad de Staten Island, lo que le ha permitido continuar con su gira.

Según la policía, el autor de Can’t Stop the Feeling! fue observado en la madrugada del martes “conduciendo su vehículo en estado de ebriedad” y presuntamente no se detuvo ante una señal de alto y no se mantuvo en su carril de circulación.

Los ojos de Timberlake estaban “inyectados en sangre y vidriosos” y de su aliento emanaba un “fuerte olor a bebida alcohólica”, de acuerdo con el informe de la policía que ha trascendido a los medios.

“Sé que a veces soy difícil de querer, pero ustedes me siguen queriendo“, indicó Timberlake, que conversó con el público entre canciones, según recoge CNN en un video.

El artista tiene prevista una audiencia virtual con la corte de Nueva York el 26 de julio, mientras esta noche regresa a un escenario para continuar con su gira.