A través de redes sociales, Britney Spears recordó su legendario dueto con el difunto Michael Jackson cuando este celebró 30 años de carrera solista en un concierto que hizo historia.

Ocurrió el 7 septiembre de 2001 en el Madison Square Garden de Nueva York, y la colaboración, con los años, se convirtió en un momento icónico del pop: era la primera vez que el “Rey” y la “Princesa” del género convergían juntos en un escenario, justo en la cúspide artística de la oriunda de McComb y cuando el legado de ex Jackson Five se revalorizaba de cara al nuevo milenio.

Voces como Liza Minnelli, el trío Destiny’s Child, Gloria Gaynor, Whitney Houston, Usher, NSYNC y Gloria Estefan acompañaron a Jackson en su festejo musical, que también tuvo a Slash, Ray Charles, The Jacksons y hasta Marc Anthony como invitados del show, entre varios otros.

A Michael Jackson, sin embargo, le interesaba de sobremanera contar con un solo nombre en su especial: Britney Spears, por lo que la llamó personalmente para convocarla al evento.

“Michael Jackson: 30th Anniversary Celebration”, así, fue de inmediato en un hito. Un especial-resumen emitido por la cadena CBS fue visto por más de 30 millones de televidentes ese año, en una época sin redes sociales y cuando las torres gemelas del World Trade Center neoyorkino aún se erigían a la vista de los turistas (sólo horas después de la segunda fecha del “Michael Jackson: 30th Anniversary Celebration”, se ejecutó el atentado de Osama Bin Laden).

En el teatro, Britney y Jackson cantaron “The way you make me feel” en una presentación que con el tiempo se convirtió en clásico. En escena, el show mutó a un juego de seducción de música y alaridos, de pasos de baile y carisma pop.

“Te amo”, le dijo Jackson a su compañera al final de la actuación. “Yo también te amo”, le respondió Spears. Hoy, en 2024 y en su cuenta en Instagram, la “Princesa del Pop” aún no olvida el dueto. “Un gran concierto”, escribió escuetamente, en un post que no permite emitir comentarios.



