La niña detrás del hit El baile del gorila ya creció. Hoy, Melody, cuyo nombre real es Melodía Ruiz Gutiérrez, tiene 33 años, y se encuentra embarazada de su primer hijo.

Tan sólo este fin de semana, la cantante y actriz española reveló la feliz noticia a sus seguidores a través de sus redes sociales.

“Voy a dar una noticia que me llena de alegría y emoción!!! Viene bebé a bordo!!! Me llena de alegría contaros esta noticia, estamos súper felices y me encanta poder compartirlo con vosotros!! Ha sido un año lleno de muchas alegrías y ésta la que más! (sic)”, partió expresando la también productora.

El presente de Melody

“Me encuentro súper bien y con más ganas que nunca de seguir compartiendo música con vosotros pero de una forma mucho más especial para mi!! Se vienen muchas sorpresas!!! Gracias a Dios por esta bendición!! Ya te amamos y mucho”, cerró Melody en su publicación.

Melodía saltó al éxito mundial en 2001 a sus casi 10 años con su primer sencillo El baile del gorila; parte de su álbum de presentación De pata negra.

El single se convirtió en canción del verano el mismo año de su lanzamiento, permitiendo así que Melody pudiera realizar giras internacionales. De hecho, cabe recordar que al año siguiente (2002), la joven artista se presentó en el Festival de Viña del Mar.

Actualmente, la joven sigue ligada al rubro musical y ha participado en numerosos programas de televisión.