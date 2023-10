Con cinco escenarios simultáneos para la música en vivo, encuentros de industria y negocios, cuatro días de actividades y un cartel que recoge nombres desde siete países y las 16 regiones de Chile se alista el festival Rockódromo 2023. La versión número 20 del certamen porteño que se realizará en el Parque Alejo Barrios de Valparaíso y que dará vida a uno de los festivales público más grande del país, de cara a sus dos décadas de existencia.

“Rockódromo lleva casi 20 años consolidándose como unos de los festivales públicos y gratuitos más grandes del país. Un encuentro que ha sido indispensable para que los habitantes de la región accedan a lo mejor de la música nacional e internacional y para la difusión de bandas y músicos emergentes de todas las regiones de Chile”, dijo Carolina Arredondo, ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, quien encabezó el lanzamiento del festival y la revelación de su cartel 2023. La actividad se realizó en el Campus Valparaíso del Instituto Profesional ARCOS.

Rockódromo 2023 es organizado y producido por el Ministerio de la Culturas a través de su programa Escuelas de Rock y Música Popular.

4 días en Parque Alejo Barrios

El festival se desarrollará entre el 30 de noviembre y el 3 de diciembre, con el Parque Alejo Barrios como su principal locación. Allí se presentarán Congreso, Lucybell, Chico Trujillo, Arte Elegante, Nicole, Ángel Parra, Los Mac’s, Gepe, Tikitiklip, Sinergia Kids y Lucy Briceño junto a Los Cracks del Puerto. Y a partir de alianzas y convenios que sostiene Rockódromo con otros festivales latinoamericanos, seis agrupaciones internacionales se suman al cartel: se trata de Las Manos de Filippi (Argentina), Black Pantera (Brasil), Ra La Culebra (Colombia), La Tabaré (Uruguay), Here Comes The Kraken (México) y La Poncho (Bolivia).

A esos nombres se suman las bandas de formación Escuelas de Rock: se trata de agrupaciones y solistas provenientes de las 16 regiones en que opera el programa Escuelas de Rock y Música Popular. Hasta el momento -y restando aún cuatro festivales regionales de la Red de Festivales Rockódromo- tienen un cupo en el certamen Barrio Mestizo (Antofagasta), El Barrio Negro (Atacama), LiLLIA (Coquimbo), Luta Cruz (RM), Antonio Kulumi (O’Higgins), Vualá (Maule), Andropablo (Biobío) y Javiera Electra (Biobío), Cuáles i Quiénes (La Araucanía), Cata Efusiva (Los Lagos), Celeste Anacletxx (Aysén) y Jimmy Galard (Magallanes). Por la Región de Valparaíso se presentarán Confío en Tus Amigos, Figa, Hammuravi, La Mal de Ojo, Lepidóptera, Sking HH, Piscina Recreo, Pastora Bohemia, Mirza y Litraea.

Homenajes e industria

Este año, el Parque Alejo Barrios contará área de comida y foodtrucks, servicios y cinco escenarios: el Guaguódromo, con programación musical para la niñez; el Escenario Intercultural Winnipeg, organizado por el programa Interculturalidad e Inclusión de Migrantes; y tres escenarios centrales, cada uno bautizado en homenaje a figuras de la música popular nacional: Ángel Parra, Cecilia y Los Mac’s.

Rockódromo 2023 ofrecerá actividades en otras coordenadas del Puerto: durante las noches del jueves 30 de noviembre y viernes 1 de diciembre se realizarán conciertos tipo showcase junto a las bandas extranjeras y nacionales que visitan Valparaíso desde otras regiones. Y también, durante esos días, se desarrollarán las actividades, charlas y ruedas de negocios de Rockódromo Industria, al cual asistirán programadores y agentes de la industria musical de Chile y Latinoamérica; todo en el Campus Valparaíso del Instituto Profesional ARCOS.