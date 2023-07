A horas del estreno mundial de “Barbie”, su protagonista Margot Robbie se dio tiempo para hablar del amplio espectro de gustos musicales que ha acompañado su vida: desde su fascinación por el death metal hasta su faceta pop de la mano de Spice Girls.

Luego de declarar al mismo medio que tuvo una “fase gótica” y que incluso amaba el heavy metal cuando era más joven, Robbie quiso precisar algunas preferencias. “Siento que necesito corregir un poco el registro”, bromeó.

“Tuve mi fase de death metal, y todavía me gusta, pero también me gusta mucho otra música”, comentó. De acuerdo a su relato, cuando Robbie tenía cinco años se obsesionó particularmente con The Beach Boys gracias a una disco que tuvo su familia. Era “todo lo que escuchaba”. Y su devoción fue tal, que incluso se negaba a escuchar a The Beatles.

“Había visto un documental sobre cómo los Beach Boys habrían sido aún más populares si los Beatles no hubieran aparecido ni robado el protagonismo”, comentó sobre el grupo liderado por Brian Wilson, que también tiene una conexión con Barbie.

En 1987, Wilson escribió una canción llamada “Living Doll (Barbie)” para “California Dream Barbie”. Esto, se suma a la inclusión de “Fun, Fun, Fun”, del mismo grupo, en el tráiler de la película que se estrena mañana.

Margot Robbie: Aqua, Spice Girls y los 90

También, asegura, que le rogó a la directora del filme, Greta Gerwig, que incluyera el éxito de Aqua “Barbie Girl” en el soundtrack del filme. Las conversaciones, sin embargo, fueron en vano.

“Las Spice Girls cambiaron todo y dictaron mi versión del feminismo de la segunda ola… Fue como: ‘Oh, Dios mío, ¿usan pequeños vestidos brillantes y sostenes push-up y tienen una pandilla de chicas? ¡Eso es lo que quiero ser!’”, recordó sobre la girlband.

Robbie, aseguró, entró en el metal y en el emo cuando era adolescente. Y aunque no duró demasiado en estos estilos, dicho camino sí moldeó sus camaleónicos gustos.

“Puedo anclar a mis personajes en un período de tiempo o en un sentimiento determinado. La música es muy útil para eso”, comentó la actriz, en una entrevista con Rolling Stone que fue registrada días previos a la huelga de actores.