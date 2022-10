¿Cómo definirían su relación con Sudamérica y los fans que tienen por la región?

(Isaac Hanson): Bueno, hemos sido muy afortunados con nuestros fans alrededor del mundo, y lo hemos sido durante mucho tiempo. Desafortunadamente no hemos venido a Chile muchas veces, o de manera consistente como nos gustaría, pero vinimos hace unos 5 años y nos fue muy bien con el show. Y antes de eso hemos venido unas 3 o 4 veces.

(Taylor Hanson): Nos encanta venir. Es un bello país y nuestra relación con eso es que nos encanta venir (risas). Y los mismos fanáticos llegan al hotel, a las transmisiones de televisión, al aeropuerto; eso demuestra la conexión que tenemos. Es especial, es algo que no vemos en todas partes. Porque las culturas son diferentes, pero en Chile los fans salen, te quieren saludar, compartimos esa conexión.

(P): Respecto a su último álbum, Red Green Blue: ¿Cómo surgió la idea de hacer un álbum colectivo, en tres partes, con sus tres miradas solistas? ¿Qué dificultades trajo esta decisión al momento de dar forma al disco?

(Taylor Hanson): Bueno, la idea había estado flotando hace un rato. Siempre hay muchas ideas, pero creo que como era nuestro aniversario número 30, era el momento para hacer algo especial. Esto, más que nada que hayamos pensado, conectó la idea de qué es Hanson, qué es lo que nos hace una banda que continúa evolucionando y estar juntos por 3 décadas. Creo que nos empujó a hacer cosas creativas, y también le da a nuestros fans la posibilidad de escuchar algo que es muy Hanson.

Tú puedes ver eso en lo que hemos hecho en los últimos 5 años: hicimos un álbum con orquesta, viajamos por el mundo tocando también con orquestas, y el álbum que lanzamos el año pasado, Against the World… Siempre estamos buscando formas de invitar a la gente a ver en profundidad la historia.

(P): ¿Cuáles han sido los comentarios que más han llamado su atención sobre este disco?

(Zac Hanson): Bueno, hemos tenido muchos comentarios, bien positivos. Es un proyecto bastante único. Cuando recién lo lanzamos, ciertamente, había curiosidad de parte de los fans, decían: ‘qué será esto’ (risas). Creo que en general ha sido bien recibido y se ha entendido que es una perspectiva diferente de la banda.

(TH): Bueno, especialmente nuestro núcleo de fans, que han estado con nosotros mucho tiempo y han estado conectados con nosotros, ellos particularmente han reaccionado positivamente al álbum. A ellos les gusta ver esa diferencia, que hagamos algo que es único, porque creo que cuando haces un álbum de la forma en que hicimos este, te das cuenta que las canciones están escritas desde una perspectiva más personal.

(P): Dejando al margen las composiciones de ustedes, ¿cuáles son las canciones de sus hermanos que más les gustan en este álbum?

(Isaac Hanson): Hay un par de canciones de Zac y un par de canciones de Taylor que me encantan y realmente destacan. Tengo que decir que Where I Belong en la sección Blue del álbum. Esta es una hermosa canción con orquesta, muy bonita. Y luego fue muy divertido tener a nuestro amigo Zac con el single Don’t Let Me Down, creo que eso demuestra un lado muy genial y único de nuestra banda.

(TH): La canción de Isaac, Cold As Ice, es muy única en cómo cambia gracias a los productores y los escritores, y nuestro amigo que coprodujo el álbum con nosotros, Jim Scott, cambió esta canción. Cómo empezó y cómo terminó, es muy interesante.

(P): ¿Cuál es la música o los estilos musicales que hoy más llaman su atención? ¿Qué están escuchando hoy por hoy?

(IH): Hay muchas cosas diferentes que han salido, pero para mí la composición y el estilo del compositor es lo que encuentro más valioso, psicológica y emocionalmente. Billy Joel, Tom Petty, Paul Simon… Pero lo que creo que me emocionó y emocionó a todos, es el rock and roll y el R&B. Si pienso en música moderna, y lo he mencionado muchas veces ya, creo que Jacob Collier es muy interesante. Es un artista inglés muy fascinante, casi pop jazz, muy interesante. Yo también soy fan de gente como Dua Lipa, Ed Sheeran y Charlie Booth, creo que todos ellos hacen cosas muy buenas e interesantes.

(TH) El nuevo movimiento groovy y funk de Wolfpack y también Lettuce, que hacen cosas instrumentales, son increíbles.

(P): Si Hanson debutara en esta época, con ustedes siendo jóvenes o adolescentes en el 2022. ¿Cuál creen que sería la reacción del público ante canciones como “MMMBop”, “Where’s The Love”, “Weird” y el concepto de Hanson?

(IH): Esto es lo que yo creo: hemos sido capaces de tocar canciones durante años, tienen una durabilidad. Están los mismos fans que han estado con nosotros durante los últimos 25-30 años, y hay fans con hijos de 12 años y 15 años que vienen a los shows. Todos ellos pueden cantar nuestras canciones y los podemos ver: cantan con alegría. Creo que todavía encontraríamos fans. Pero tienes que reconocer que las cosas son de un momento. No sé si MMMBop sería un hit hoy en día, para la cultura y lo que era en ese momento.

(TH): Creo que de alguna manera los riffs son atemporales, y tienen que ser empaquetados diferentes si sigues adelante. Todos están acostumbrados al ritmo perfecto.

(IH): Si cantas Stand By Me o Don’t Stop Believing, esas melodías, los niños de 7 van a cantarlas, incluso si no las saben, porque es una muy buena melodía y una muy buena letra. Son pensamientos con melodías que siempre serán buenas, hasta que la gente deje de tener esa experiencia humana.

(P): ¿Qué es lo más difícil y lo mejor de tener una banda con hermanos?

(Todos): Lo que sea que tú creías, eso es (risas).

(IH) Alguien me dijo que estaba leyendo una biografía de Tom Petty, y Tom pasó mucho tiempo buscando a su banda. Y si te saltas todo eso y buscas una dinámica, creo que eso es lo mejor. Es el tiempo: debes empezar lo antes posible para tener esas experiencias musicales y crecer juntos. Hanson nunca será cien por ciento lo que alguien quiere hacer creativamente, porque siempre dejamos espacio para el otro. Hagamos una canción de Isaac, hagamos una canción de Taylor. Siempre está ese balance, y eso es lo difícil, encontrar ese balance, especialmente si tienes el mismo apellido.

(TH) Siempre hay una colaboración interior oculta.