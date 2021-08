Un nuevo hito digital registró Mon Laferte esta semana: uno de sus discos superó en Spotify las 500 millones de reproducciones, hecho que marca un precedente para los artistas locales de la plataforma.

Se trata de “Mon Laferte Vol. 1”, álbum de 2015 donde se encuentran algunas de las canciones más populares de la cantautora, como “Amor completo”, “Si tú me quisieras”, “Tu falta de querer” y “Tormento”.

La cifra la ratifican a BioBioChile desde el sello Universal Music: la producción ya superó los 503 millones de streams; pero aquel no es el único logro que Laferte ha registrado en la plataforma digital.

En 2017, con “Amárrame” (y Juanes como invitado), Mon se convirtió en la primera chilena en instalar una canción entre las cinco primeras tendencias en Spotify Mundial, y, a su vez, llegar al número 1 en las plataformas de México y Chile al mismo tiempo (en su país natal, fue la canción más escuchada del año).

Días felices

Al margen de los logros digitales, son días especiales para la compositora chilena: esta semana, mediante redes sociales, Laferte anunció el embarazo de su primer hijo.

“Hace un año que llevo intentando embarazarme. Es un deseo que me vino a los treintaitantos porque antes no quería tener hijos”, reveló en Instagram.

“Ha sido un año muy duro, muy difícil, de muchas hormonas y cambios de peso y de humor. Ha sido difícil… Y entremedio de eso tuve una separación con mi oficina, que ha sido complejo. No voy a entrar en detalles, pero ha sido complejo. Ha sido una mierda”, agregó, tras dibujar una sonrisa con evidente nerviosismo.

“Estoy embarazada. No debería decirlo todavía, porque aún no tengo los tres meses, se supone que hay que esperar los tres meses para contarlo; pero es que ya no puedo, ya no puedo seguir un día más… Me siento a medias de alguna manera”, señaló.