Un homenaje a la casi extinta bohemia santiaguina. Así se puede resumir el último single y videoclip de Javiera Mena, “Diva”, el cuarto de su EP “I. Entusiasmo” que, a su vez, destaca como el primer adelanto de lo que será su nuevo álbum, anunciado para 2022.

“Me han dicho que es media adictiva la canción, que la quieren escuchar una y otra vez. Es una de las más rápidas que he publicado. Hace poco saqué una ‘súper’ balada, y ahora una que es ‘súper’ arriba; me gusta jugar con eso. Tengo un público de música dance que disfruta mucho con este tipo de canciones”, cuenta a BioBioChile desde Madrid, ciudad donde reside por estos días.

La inspiración de “Diva” (que tuvo la colaboración del músico andaluz Chico Blanco) es nítida: “Es una canción que nació desde La Matrix, previo a la pandemia y en pleno estallido social, que era un local (nocturno) de Plaza Dignidad muy bueno porque tenía un ambiente de reguetón y perreo y por otro lado, uno de tecno”.

“Era una fiesta a la que le estaba yendo increíble, y con esto de la pandemia todo paró. Estaba súper bueno, era en pleno estallido social y nosotros siempre bromeábamos con que los reales carreteros éramos los que estábamos ahí, porque (afuera) olía a lacrimógena, estaba lleno de pacos, con camiones blindados y todo. Era muy hostil, pero cuando te metías abajo había todo un ambiente”, recuerda, con no poca nostalgia.

La Matrix, así como decenas de clubes nocturnos, ha cerrado sus puertas a causa de los embates de la crisis sanitaria: “Está negra la cosa… Me da mucha pena, porque siento que estamos desvalidos los artistas en Chile, totalmente”.

Desde la “pospandemia madrileña”, con medidas sanitarias bastante más holgadas que en Chile, su diagnóstico es severo: “Están habiendo pocos conciertos… Toqué el sábado y la gente estaba con mascarilla, sentada, y eso es raro para la música que yo hago. Ahora no hay toque de queda en Madrid, pero los locales cierran a las 12. Es verano, lo que alegra bastante las cosas. Es como volver a lo de antes, pero muy limitado. Este año, a nivel cultural, va a seguir duro”, asegura.

A pesar de la distancia, la chilena y referente latinoamricano de la comunidad LGBTQ+ (premio “Maguey Icono Queer” en 2019 durante una de las actividades paralelas del Festival Internacional de Cine en Guadalajara), no queda al margen del tema que ha remecido la agenda política local del último mes: el proyecto de ley de matrimonio igualitario impulsado desde el Ejecutivo.

“Lo sentí como un pataleo”, resume la cantautora, quien se reconoce ajena a la figura del matrimonio aunque valora su importancia en la sociedad actual. “Más allá de quién lo haga, me encantaría que nuestro país tenga matrimonio gay; como que me da vergüenza (que no haya). Yo no simpatizo con el gobierno de Piñera”, aclara.

“Tiene Argentina, México, todo el mundo; y nosotros no. Yo no soy una gran fan del matrimonio, pero como está armada la sociedad, sirve. Yo por mí que haya abolición del matrimonio, pero esas son palabras mayores, (entonces) prefiero el matrimonio gay”, confiesa.

Por ahora, Mena alista próximas presentaciones en Madrid y Barcelona, al mismo tiempo que anuncia nuevo proyectos. “Quiero seguir sacando cosas a través de internet, conectarme con la gente, crear. Tengo algunos festivales pero pequeños. Quiero aprovechar este tiempo para crear un montón, porque después me quejo que no tengo tiempo porque ando de gira”, reconoce.